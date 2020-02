Ramón Valencia: “¿Y por qué no Garcigrande?”

Ha sido la frase más repetida por el gerente de Pagés, en el transcurso del acto en el que se le dio oficialidad a la cartelería, de Feria de Abril y temporada de 2020 en la plaza de toros de Sevilla, ya adelantada por este medio en el día de ayer. Una frase que define la polémica creada en torno a la no comparecencia del triunfador absoluto del pasado ciclo, Pablo Aguado, en el tradicional Domingo de Resurrección, día de inauguración de la temporada de toros en Sevilla.

Con esta pregunta, Ramón Valencia, finalizó el acto de presentación de la Feria de Abril, ciclo de novilladas picadas y Feria de San Miguel que se ha celebrado este mediodía en el Salón de Carteles de la plaza de toros, con la asistencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. Un abono compuesto por 23 festejos de los cuales 15 son corridas de toros, una de rejones y siete novilladas picadas. Morante, Roca Rey y Pablo Aguado, con cuatro tardes cada uno, son los pilares de un ciclo cargado de figuras en combinaciones de auténtico tirón, “lo deseable para que los abonados aumentaran en la cantidad deseada, porque si no fuese así serían imposibles de sostener”, apostilló Valencia.

Novilladas

Sesenta y dos han sido los dosieres recibidos en Pagés de novilleros dispuestos a ocupar un puesto en las novilladas programadas de abono, y dieciocho han sido los elegidos para los dieciochos puestos de los seis festejos menores programados, quedando sin designar la novillada previa a las corridas de San Miguel, que este año será lidiada por los finalistas del certamen de novilladas de la Fundación del Toros de Lidia.

Precios

En cuanto al precio de las localidades sube, con respecto al del pasado año, un 2% de forma generalizada. El consejero de Pagés, Pedro Rodríguez Tamayo concluyó con las fechas de renovación de abonos que serán desde el día 9 al 18 de marzo, y a partir de ese día para nuevos abonados. Las novilladas programadas para el mes de mayo se celebrarán a las 19.00 horas. Las previstas en junio tendrán horario nocturno, adelantándose media hora con respecto al pasado año, 21.00 horas.

Ausencia de Pablo Aguado en Resurrección

Con todo lujo de detalles desgranó, Ramón Valencia, los diferentes puntos de un affaire, “que no fue tal y más sencillo de lo que parece”. “La empresa ha escogido para el importante día de Resurrección la ganadería con más méritos, tras su triunfo del pasado año, ya que las que venían lidiándose de forma habitual en ese día estaban fallando progresivamente. Y esa corrida de Garcigrande se le ha ofrecido a Aguado, igual que a Roca Rey, que tampoco era de su gusto y lo he tenido que “convencer”. Morante, no tuvo problema en decidirse, así que no sé por qué no tenía que estar ese hierro el Domingo de Resurrección. Cada uno es libre de torear lo que quiera. Pero creemos que nos hemos portado con Pablo como Pablo merecía”, Sin embargo, en todo el abono, Roca Rey y Aguado no coinciden nunca en un mismo cartel. Y Valencia lo dejó claro “porque no quieren lo que se le ofrece”.

Otras ausencias significativas

No dejó de tener respuesta las significativas ausencias de Paco Ureña y Diego Ventura. Respecto al torero de Lorca, uno de los triunfadores de la pasada campaña, dijo Valencia que “le ofrecimos la corrida de Santiago Domecq para la Feria, y la de Juan Pedro para San Miguel, incluyéndolo en un cartel junto a Morante y Pablo Aguado, pero su apoderado, desestimó lo ofrecido”.

Y en cuanto a la no presencia de Diego Ventura en la corrida de rejones, también el empresario dio su explicación. “Quisimos traer una corrida de Capea, en vez de la de Bohórquez, con el fin de evitar problemas pasados, pero Diego no quería abrir plaza, nos dio otras propuestas con vinculación a ese “problema” personal con Hermoso de Mendoza, y ahí ya no entro, ni tengo que sufrir sus guerras internas”. También apostó el empresario por romper esa tradición reglamentada de quien tiene que abrir plaza en función de la antigüedad. “Es algo que debería cambiar para mejora de la Fiesta y poder dar oportunidades a jóvenes que tienen muy difícil entrar en determinados carteles”.

También José Tomas fue motivo de cometario. Pagés ha vuelto a tener conversaciones en las tempranas fechas del pasado mes de octubre con Salvador Boix, apoderado del madrileño. Posteriormente volvieron a hablar, “pero todo quedó en nada” concluyó Ramón Valencia.

Ganaderías apetecidas

Muy explícito y concluyente estuvo, Valencia, en explicar las razones de la doble contratación de cuatro hierros, los más apetecidos por las figuras. “Nadie me ha impuesto nada, pero soy consciente que si no lo hago así estos carteles de figuras no los podría confeccionar. Algunas de estas figuras no estarían en esta Feria”.