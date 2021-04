Ramón Valencia: "No hay un trato igualitario para la Tauromaquia con el resto de espectáculos"

Sevilla se vuelve a quedar sin toros por segundo año consecutivo. Si la temporada pasada no hubo toros en la Maestranza debido al confinamiento que provocó la pandemia, este año, motivos sanitarios y políticos han llevado a la suspensión de los carteles que tenían previsto arrancar este mismo domingo en coso sevillano.

La obligatoriedad de la separación de metro y medio entre espectadores en los tendidos, ha prevalecido sobre el plan presentado por la empresa Pagés a la Junta, en el que abogaba por el 50% del aforo permitido y la realización de test de antígenos a todos los aficionados que acudiesen a la plaza de toros de Sevilla.

Ramón Valencia, empresario de la Real Maestranza, ha explicado a Carlos Herrera que “con la Junta he tenido un diálogo correcto y frecuente. Hace quince días salió una norma del Estado en la que priorizaba el metro y medio. Pero tenía una coletilla que decía que cuando no se pudiese cumplir esa distancia, se podían implementar las medidas sanitarias oportunas. Yo ofrecí un plan de contingencia, en la que todo el mundo que entrase en la plaza lo hiciese con un test de antígeno realizado. Pero los técnicos de la Junta han entendido que ese test no es suficiente y había que guardar el metro y medio”.

El gestor sevillano ha recalcado que “la empresa Pagés ha puesto todo su interés y economía para que se pudiese dar esta Feria de Abril. Pero no hay un trato igualitario para la Tauromaquia con el resto de espectáculos. El único espectáculo a día de hoy que ofrecía test de antígenos a los espectadores, era el de nuestra empresa”.

Por último, y mirando ya al futuro. Ramón Valencia ha confirmado en Herrera en COPE que “anoche ya empecé a hablar con algunos de los apoderados más importantes porque la idea es trasladar esta feria tal y como es a septiembre. Unir la Feria de Abril con la de San Miguel. Ahora toca pacto y negociación, pero esa es la idea”.