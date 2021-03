Rafaelillo: “Me tomo como un triunfo personal vestirme de nuevo de luces”

Veinte meses después de haber pasado por el trance más amargo de su carrera, Rafaelillo volverá a vestirse de luces. Un toro de Miura le hirió en los Sanfermines de 2019. Días de incertidumbre con la vida del torero murciano que pendió de un hilo con un parte médico que asustaba al mismísimo miedo.

Sin embargo, todo tiene su fin y un nuevo comienzo llega después. Rafaelillo regresa a los ruedos este sábado en Jaén con una nueva visión de la vida y de su profesión. Sin renunciar a sus principios y a sus ganaderías talismán, espera disfrutar de esta nueva oportunidad que le ha dado el destino.

¿Cómo está viviendo estos días previos a la reaparición?

La verdad es que estoy disfrutando de las sensaciones. El trabajo ya está hecho y ahora solo queda descansar en estos días previos. Pero las sensaciones son bonitas y difíciles de explicar. Ilusión, responsabilidad, miedo, incertidumbre… lo que es ser torero. Aunque sí es verdad que lo estoy afrontando de forma distinta a otras veces, quizá es la madurez. Me tomo como un triunfo personal vestirme de nuevo de luces

Cuándo uno echa la vista atrás y recuerdas los días posteriores al percance de Pamplona, ¿cuáles son esos recuerdos?

Fueron días que no se los deseo a nadie. Estuve en un túnel muy oscuro y no veía la salida. Todo era un mar de dudas, si saldría o no. Y si salía, no saber si podría volver a torear. Fueron días durísimos y fue un aprendizaje de vida enorme.

Entones, ¿sacó algo positivo de una circunstancia así de dura?

De todo hay que sacar cosas positivas. Después de todo el dolor que he sufrido creo que me ha hecho madurar mucho. Me ha hecho mejorar como persona. Cuando uno reflexiona en soledad, es cuando asimila la vida que uno lleva e intenta mejorar para ser feliz con uno mismo y con la gente que te rodea. Siempre hay que tener una visión positiva para seguir avanzando en la vida.

Después, con la reaparición prevista en Arles con los toros de Miura, llegó la pandemia y todo se frenó. ¿Cómo vivió esos días? ¿Saldremos más fuerte como dice la propaganda del Gobierno?

Fueron momentos muy duros en los que uno no podía hacer nada más allá de quedarse en casa. En cuanto al futuro, creo que vamos a salir de distinta manera a cuando empezó todo esto. Han sido momentos muy duros en muchos sentidos. En lo personal y en lo profesional. Se ha quedado mucha gente en el camino y las consecuencias las vamos a estar pagando durante un tiempo en el mundo del toro. Pero soy positivo y creo que si todos ponemos de nuestra parte, ésto tiene futuro.

¿Se ha quedado con la espina de no poder reaparecer con los toros de Miura?

Es verdad que me motivaba mucho volver con Miura, porque es una ganadería que más allá del percance, es un hierro que me marcado mucho y a la que he estado muy vinculada mi carrera. He toreado casi sesenta corridas de Miura, he triunfado con ella en sitios muy importantes y he estado a punto de perder la vida con ella. Dios sabrá por qué hace las cosas y ahora la motivación es muy grande por poder anunciarme para reaparecer con una corrida de Victorino Martín.

Vuelve en Jaén con un cartel interesante para el aficionado y en una tierra que conoce bien.

El cartel es muy bonito con dos compañeros a los que admiro mucho. Y Jaén para mí es muy especial porque allí es donde crecí como hombre. Allí terminé mi grado escolar, allí maté mi primer becerro, allí maté mi primer toro… cuando me ofrecieron poder reaparecer en Jaén después de no poder hacerse lo de Arles el pasado año, me gustó mucho.

Si pidiese un deseo para el sábado, ¿cuál sería?

Disfrutar. Quiero disfrutar. No pido ni triunfos, ni orejas ni nada. Ser yo y disfrutar de una tarde bonita con la responsabilidad de la tarde. Quiero ser feliz por encima de todo.