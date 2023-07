Rafaelillo: “Jamás he cuestionado la profesionalidad del equipo médico de Ceret”

Tras las voces que se levantaron contra la atención médicas en las plazas de toros francesas tras la cornada sufrida por Rafaelillo, el propio torero murciano ha salido al paso de la polémica levantada en redes sociales.

Rafaelillo tuvo que viajar durante siete horas desde Ceret hasta Murcia para ser intervenido de la cornada de 15 centímetros con 3 trayectorias en la axila izquierda que le infirió un toro de Peñajara de Casta Jijona.

Pese a ello, el diestro ha emitido el siguiente comunicado:

"Después de mi actuación en Mont de Marsan y al haber comprobado en primera persona la preocupación generada en un país al que quiero, debo y respeto tanto como Francia a raíz de la cornada sufrida en Ceret quiero puntualizar lo siguiente:

Tras sufrir la cornada fui atendido en la enfermería de la plaza de toros de Ceret. Una vez hecha una primera cura y estabilización de la herida fui trasladado al hospital de Ceret donde se me practicó un scanner para valorar otros posibles daños. A continuación se me traslado al hospital de Perpignan donde se me comunicó que sería operado a las ocho de la mañana del día siguiente.

Ante dicha circunstancia decidí abandonar el hospital de Perpignan para ser operado en Murcia con el objetivo de acelerar la recuperación con vistas a poder torear en Mont de Marsan dado que apenas habian ocho días por delante. Todo ello por mi propia voluntad.

En ningún caso, mi decisión quiso cuestionar o reprochar la profesionalidad del equipo médico que me atendió en la plaza de toros de Ceret al cual le agradezco su trato y atención, y que ello ha contribuido en que haya podido hacer el paseíllo en Mont de Marsan, cómo era mi objetivo.

Además, en Mont de Marsan he sido informado de la celebración el próximo otoño de un seminario donde podrán encontrarse los cirujanos franceses con los profesionales y sindicatos Taurinos donde podremos y deberemos aprovechar para aunar posturas y seguir defendiendo y potenciando la Tauromaquia en Francia como elemento vital para nuestro futuro".