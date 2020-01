La Puebla del Río celebró con éxito sus festejos taurinos en honor a San Sebastián

El programa festivo había tenido que ser aplazado un día entero por las inclemencias meteorológicas pero se ha mantenido intacto. La mañana de este domingo había arrancado con la función religiosa en honor del patrón de la localidad, San Sebastián, que fue sacado del templo parroquial para presidir desde su paso el encierro desde la Esquina del Reloj, junto a la calle Larga.

La suelta de las reses se demoró algunos minutos después del preceptivo chupinazo que sonó a mediodía desde un balcón de la Esquina del Reloj del antiguo ayuntamiento de La Puebla. El expresidente del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera, invitado expresamente por Morante, fue el encargado de prender el cohete en medio de un auténtico clamor.

Manuel Ruiz de Lopera dando el chupinazo en la Puebla del Río. Las cosas de Morante de la Puebla. Si me lo cuentan no me lo creo. Tremendo. Vídeo de @JesusBAYORT. pic.twitter.com/dV0Zw2M3y4