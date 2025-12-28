La plaza de Valladolid se llena de jóvenes para celebrar la Navidad más taurina

Los más jóvenes pudieron disfrutar de la tauromaquia en la plaza de toros de Valladolid

La plaza de toros de Valladolid ha celebrado este fin de semana una exitosa jornada navideña de puertas abiertas que ha congregado a más de medio millar de personas. La cita, que sirve para clausurar el año taurino en la capital, se ha convertido en un punto de encuentro y convivencia entre aficionados y diferentes profesionales del sector.

Actividades para toda la familia

Durante toda la mañana, grandes y pequeños han podido disfrutar de diversas actividades navideñas. Uno de los momentos más especiales ha sido la visita del Paje Real, que ha recogido las cartas de los niños para los Reyes Magos. El ambiente festivo se ha completado con villancicos y un chocolate caliente con gofres para todos los asistentes.

Tauroemoción El festejo popular también tuvo su sitio en la jornada de puertas abiertas en Valladolid

El toreo, gran protagonista

La tauromaquia ha tenido un papel central. Los aficionados han participado en un taller de toreo de salón impartido por el diestro Manuel Diosleguarde. Además, los cortadores Jonathan Castaño, “Balotelli”, Mario Parrado e Iker “Furry” han estado al frente de un taller de festejo popular, acercando esta disciplina a los presentes.

Esta iniciativa forma parte del Ateneo Cultural “Valladolid Ciudad Taurina”, un proyecto puesto en marcha por la empresa Tauroemoción en colaboración con el ayuntamiento de Valladolid y su concejalía de Cultura y Educación. La jornada ha servido como un acto de hermanamiento para despedir la temporada.