La plaza de Pamplona celebrará su centenario con un espectáculo y una exposición

La Plaza de Toros de Pamplona celebra su centenario este año 2022 y contará con actos y espectáculos que se conocerán en cada día de la "escalera" sanferminera con el colofón previsto para la corrida del día 7 de julio, fecha en la que, hace 100 años, se estrenó la plaza.



Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el director de la Casa de Misericordia, Jusús Cía, el presidente de la Comisión Taurina, José María Marco, y el responsable de comunicación de la Meca, Mariano Pascal.



Desde la Casa de Misericordia trabajan con la idea de poder celebrar los Sanfermines y, por lo tanto, la Feria del Toro y el centenario de la plaza, pero, si no fuera posible, se haría de otra manera, "aunque ahora no tenemos un plan B".



Uno de los actos consistirá en la exposición de todos los carteles de la feria del toro, a finales de junio habrá un espectáculo en la plaza y la Meca quiere tener "un detalle con los abonados", para los que la renovación de la localidad comenzará el 6 de junio.



Hasta el momento, en lo que va de año, la Meca ha colocado los carteles de la Feria del Toro alrededor de la Plaza y, en la entrada al callejón, se pueden ver dos imágenes, una del artista LKN y la segunda de Oroz.



Marco ha destacado que la Plaza de Toros "no se entiende sin San Fermín" y ha apuntado que "es un lugar básico y esencial de la ciudad que además es uno de los ejes principales de las fiestas".



En ese sentido han presentado el eslogan "El corazón de la fiesta" y el logo del centenario, la figura de una plaza de toros, con su interior pintado de rojo, haciendo alusión al pañuelo de las fiesta de San Fermín.



"No es la coyuntura económica más boyante para afrontar el centenario, con dos años seguidos sin Sanfermines, pero vamos a resistir y a seguir trabajando para poder celebrarlo como se merece", ha añadido Marco.



En su opinión, "los Sanfermines no entienden de restricciones y tendrían que hacerse con la plaza al 100 % de su capacidad". En cuanto a la opción de alargar las fiestas o festejos, ha afirmado que "todas las propuestas son evaluables", pero no sabe "si las circunstancias lo van a permitir".

Cien años del coso pamplonés



Con el objetivo de abrir el Segundo Ensanche, y en solo 16 meses, se levantó el actual coso pamplonés, con capacidad para 13.600 localidades, ampliadas más de 40 años después a las actuales 19.500 que le convertían en monumental.



La financiación de la infraestructura corrió por cuenta de la Casa de Misericordia, con la emisión de obligaciones que fueron suscritas por tres entidades bancarias y cientos de pamploneses.



El director de la Misericordia, Jesús Cía, ha explicado que, en el año 2019, la afluencia diaria de la plaza de toros superó los 16.000 espectadores y más de 25.000 personas visitaron los corralillos del gas.



Cía ha explicado que la planificación de las fiestas y de la Feria del Toro "siempre va de la mano con el Ayuntamiento" y trabajan con la idea de que se podrán celebrar las fiestas al igual que está haciendo el Consistorio: "El objetivo es celebrar unas fiestas mejores que las normales", ha concluido.