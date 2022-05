La plaza de Pamplona acogerá un espectáculo visual de su historia en junio

El espectáculo, organizado por la Casa de Misericordia, contará con personas relevantes en la historia de la Monumental pamplonesa como Hermoso de Mendoza, Padilla o Miguel Ríos, según ha afirmado este miércoles en conferencia de prensa Carlos Mangado, promotor del evento.



El espectáculo dura una hora y cada uno de los días estará uno de los personajes citados, aunque se desconoce el cuarto. El evento estará presentado por los periodistas Belén Galindo y Julian Iantzi, quien además ha anunciado que presentará el programa previo y posterior al encierro en Televisión Española.



El espectáculo visual se proyectará sobre los tendidos y el público se situará en las gradas y andanadas para ver, sobre sus pies, el vídeo que repasa los momentos más relevantes de los 100 años de historia de la Plaza de Toros.



Los abonados podrán acceder de forma gratuita el día 22 o el 23, según elijan al renovar el abono en los primeros días de junio. El aforo de la plaza, al tener los tendidos vacíos, se reduce a 10.000 espectadores, por lo que los 18.000 abonados tendrán que elegir uno de los dos días para acudir.



Los días 24 y 25 serán abiertos al público no abonado y el precio de la entrada será de 12 euros. Las entradas se pueden adquirir a partir de este jueves, día 19, en la web feriadeltoro.com. Será la primera proyección en 360 grados en una plaza de toros.



El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha participado en la presentación del evento, donde ha puesto en valor las corridas de toros: "Lo he dicho en muchas ocasiones, pero quiero recalcar el valor de los toros en Pamplona. Ahora hay movimientos contrarios, que yo respeto pero no comparto, y creo que es importante darle el valor que se merece a la Feria del Toro".