La plaza de Béjar presenta un festejo mixto con toros y toreros 'charros'

Acto de presentación del festejo de Béjar en el coso de La Ancianita

La Ancianita de Béjar, reconocida como la plaza de toros más antigua de España, volverá a vestirse de fiesta el próximo 8 de septiembre con motivo de la celebración de la Virgen del Castañar, patrona de la localidad.

En el propio coso se presentó un cartel mixto de marcado acento charro, en el que están anunciados los matadores Damián Castaño y Manuel Diosleguarde, junto al novillero Julio Norte, para enfrentarse a toros y novillos de Vellosino.

El acto de presentación contó con la participación de los tres protagonistas, acompañados por el empresario José Ignacio Cascón y representantes de la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar, en un encuentro celebrado sobre el mismo ruedo del histórico escenario.

Cada uno de los toreros llega a esta cita con sobrados argumentos. Damián Castaño, único salmantino que este año se ha medido en plazas de primera categoría, mantiene además un vínculo especial con Béjar, donde dirige una escuela de aficionados prácticos. Manuel Diosleguarde atraviesa una temporada sólida, sumando triunfos en cosos como Salamanca, Zamora, Arévalo, Vitigudino o Guijuelo.

Por su parte, el novillero Julio Norte se ha consolidado como la gran revelación de los novilleros salmantinos, reclamando la atención de la afición por su frescura y compromiso. Su último triunfo lo ha firmado este misma semana en la feria de la Virgen del Mar de Almería.