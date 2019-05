Paco Ureña o la oreja del mundo al revés

Después de los días ‘Albaserrada’ llegaron los ‘Núñez’ de Alcurrucén. Y con una gran entrada. El buen tiempo y la llegada del fin de semana provocó que el aforo de Las Ventas casi agostase el papel.

La primera corrida de los hermanos Lozano preparada para esta Feria de San Isidro resultó muy desigual en todo. En presentación y en juego.

El primero fue un animal de vareadas carnes y sería cabeza que no terminó de definirse en los primeros tercios y al que banderilleó con facultades y torería Ángel Otero. Para él fue el brindis de su jefe de filas, David Mora. El toro rompió a embestir con nobleza en la media altura. Sobre todo en el principio de faena. Supo acompañar perfectamente el madrileño el viaje. La rueda a derechas. Mucha ligazón y poca verdad en los embroques. Pero el toro cambió para mal mediado el trasteo. Más agarrado al piso. La faena cayó en picado. El susto, grande, llegó cuando Mora se tiró a matar. Brutal la voltereta con el pitón apuntando a zonas peligrosas. Todo quedó en el tremendo golpe. Al segundo intentó el toro ya sabía dónde estaba el torero, que metió la mano con habilidad. Después hubo un pequeño apagón con el descabello.

Pese a sus casi seiscientos kilos, el segundo ‘alcurrucén’ trajo unas hechuras muy armónicas. Tampoco quiso definirse de inicio aunque en prólogo de la faena, Paco Ureña descubrió el buen son que tenía en unas dobladas por el pitón derecho. La embestida del toro fue haciéndose más importante según avanzó el trasteo. La seriedad de su exigente nobleza la aprovechó el murciano para firmar dos tandas en redondo bien estructuradas. Sin los ‘artificios de pureza’ de antaño, pareció que el nuevo Ureña llegaba menos a los tendidos. La faena fue decayendo en intensidad e interés según fue transcurriendo.

El precioso berrendo que hizo tercero no se lo puso nada fácil a Álvaro Lorenzo. El toro se movió mucho pero sin clase ni ritmo. Nunca pegó dos embestidas iguales. A una humillada le seguía otra a media altura en la que salía con la cara por las nubes. El toledano tiró de oficio para intentar robarle lo poco que tenía dentro. La estocada viajó muy trasera y necesitó del descabello.

El último cartucho de la tarde y de la Feria para David Mora le dejó pocas opciones para destacar. Se protestó su falta de fuerzas primero y después embistió de forma cansina y sin celo a la muleta. Faena larga pero insustancial con la que se intentó justificar el torero.

Se protestó le trapío del quinto, que vino a demostrar que los kilos no dan la seriedad a un toro. Pese a sus 606 kilos, el de Alcurrucén no parecía estar rematado por ningún lado. Después, dentro de su mansedumbre se dejó mucho en el último tercio. La faena de Ureña fue como un mundo al revés. Desde el inicio hasta el final. Todo sin estructura, siendo el toreo fundamental algo anecdótico dentro del conjunto y el toreo accesorio, la parte mollar de la faena. Trincherillas, ayudados, pases del desdén... Todo se le jaleó al de Lorca. Lo bueno y lo menos bueno. No importó que hubiese un pinchazo y que después la espada viajase desprendida. La oreja cayó por mayoría de pañuelos. Los viernes de Madrid…

El sexto salió manseando de forma evidente. Sin hacer caso a los capotes, buscando los chiqueros después y embistiendo a saltos cuando le intentó recoger Álvaro Lorenzo. Aún así, el astado se templó después y permitió correr la mano con temple al toledano. Pero la falta de empuje y transmisión del toro lastró al conjunto.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, viernes 31 de mayo de 2019. 18ª de Feria. Casi lleno.

Toros de Alcurrucén, de desiguales hechuras, remates y juego. Noble aunque a menos el primero; con su fondito de casta el segundo. Manejable dentro de su mansedumbre el quinto. El resto, de menos prestaciones.

David Mora, palmas tras aviso y silencio.

Paco Ureña, silencio y oreja.

Álvaro Lorenzo, silencio y silencio.