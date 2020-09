Paco Ureña: "Es muy importante para mí poder triunfar en Arles"

“Me hace mucha ilusión torear en Arles, todos los toreros quisieran estar en esa feria”. Paco Ureña descuenta las horas para hacer el paseíllo en el Coliseo de Arles, un coso al que regresa cinco años después asentado ya en los puestos de privilegio, convertido en figura del toreo.

“La última vez que toree en Arles fue en 2014 y salí a hombros. Ahora vuelvo con la meta de torear, de que vean a Paco Ureña y de continuar mi camino” admite el diestro de Lorca que acaba de estrenar apoderado en la persona de Pablo Lozano.

“Arles ha conjugado un fin de semana impresionante, es muy importante triunfar allí para mi y para todo el mundo taurino”, subraya

Francia verá a Paco Ureña. Entrega y verdad del torero murciano. Compromiso con el toro por encima de todo. Única corrida de toros en Francia en 2020.

“No he toreado mucho en Francia pero cuando lo he hecho he dejado mi sello, he dejado parte de mí en cada actuación y en cada toro. El camino se hace al andar y hay que continuar haciéndolo”, sostiene el murciano.

Paco Ureña hará el paseíllo en Arles este sábado una corrida concurso de ganaderías cargada de alicientes. Se lidiaran astados de de Victoriano del Rio, Jandilla, Santiago Domecq, Garcigrande, Alcurrucen y Pages Mailhan para una terna formada por El Juli, Paco Ureña y Adrién Salenc.