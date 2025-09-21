COPE
Paco Ureña y Juan Ortega triunfan en Lorca con una buena corrida de Álvaro Núñez

El diestro murciano y el sevillano salen a hombros en un mano a mano en el que se repartieron cinco orejas.

Juan Ortega y Paco Ureña, a hombros este domingo en Lorca

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

El coso de Sutullena volvió a vivir una tarde grande de la mano de Paco Ureña y Juan Ortega, que compartieron salida a hombros tras un festejo que confirmó la pujanza de la plaza murciana. La corrida de Álvaro Núñez, con dos ejemplares de máxima nota – tercero y quinto – cimentó un espectáculo de gran nivel que volvió a concitar la atención de los aficionados, según informa mundotoro.com. 

La tarde tuvo nombre propio: Paco Ureña. El lorquino firmó tres faenas de distinto registro, siempre con autenticidad y compromiso. Al quinto, un toro extraordinario, lo toreó al ralentí por ambos pitones en una labor redonda, de máxima pureza y emoción, que sólo quedó en una oreja por el pinchazo previo y la tardanza en caer el animal. Fue el colofón a una tarde sobresaliente en la que antes había cortado dos orejas al tercero, tras una obra vibrante y profunda con pasajes de gran hondura al natural, y un trofeo al primero, un toro noble que permitió al murciano templar y relajar su toreo.

Juan Ortega acompañó con torería el triunfo de su compañero. Al segundo, de noble embestida, le imprimió su gusto y precisión para cortar una oreja de peso. En el sexto, con un toro que tuvo intención, desplegó su personal concepto, lleno de expresión y armonía, logrando otro trofeo. Su única ovación llegó frente al cuarto, un animal falto de fondo y fortaleza que no le concedió opciones.

