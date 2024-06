Paco Ureña: "No me explico cómo pude coger la muleta porque el dolor era tremendo"

Paco Ureña será operado este martes en la Clínica Cemtro de Madrid de la fractura de clavícula sufrida ayer domingo durante la Corrida In Memoriam celebrada en la plaza de toros de Las Ventas, según informa el perfil del torero en la red social X.

Así lo ha decidido el doctor Araujo tras las revisiones radiológicas a la que ha sido sometido este lunes el diestro murciano.

En declaraciones a Telemadrid, Paco Ureña ha explicado que "a la hora de ponerme delante no sé cómo lo hice. Tiré de amor a mi profesión, de respeto a Madrid que es mi plaza. Intenté coger la muleta como pude e intenté torear. No me explicó cómo pude hacerlo porque el dolor era tremendo".

El torero de Lorca fue atendido en la enfermería de la plaza de toros de Las Ventas de una "fractura que desplaza el tercio medio de la clavícula izquierda" tras ser volteado de forma espectacular por el sexto toro de Jandilla en la Corrida In Memoriam, al que acabó cortando una oreja.

Momento de la voltereta sufrida por Paco Ureña este domingo en Las VentasEFE