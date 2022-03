Oreja para Roca Rey, que vuelve por sus fueros en Valencia

Mejoró y mucho la entrada de este viernes en Valencia, no así la climatología. No hubo lluvia, pero sí un vendaval incómodo para los de luces. Se recompuso el ruedo para que hiciesen el paseíllo Urdiales, Manzanares y Roca Rey ante una corrida de Victoriano del Río que tuvo dos buenos toros. El triunfador, a la postre, fue el diestro peruano, que volvió por sus fueros y cortó una oreja, trofeo que no reflejó su tarde.

El primer toro de Victoriano del Río no se definió en los primeros tercios. Mucha movilidad, pero poca fijeza en los engaños. Empujó de mentira en el peto y llegó exigiendo al tercio de muleta. Diego Urdiales vio que era fundamental la firmeza para ordenar las embestidas del toro del hierro madrileño. Cuando hubo esa intención, surgieron muletazos de trazo dominador. Tanto en redondo como al natural. Pero el animal nunca se entregó, tampoco ayudó el viento y por ello la faena del riojano navegó con ciertos altibajos. La nota media la mejoró un notable espadazo.

Hasta dos vueltas de campana se dio el primer toro del lote de José María Manzanares. Se protestó la blandura de remos del toro, que llegó defendiéndose al último tercio. Le consintió el alicantino, aunque al astado le costaba pasar un mundo. Tragó de verdad y terminó sacando muletazos largos y mandones por ambos pitones en la fase final de la faena. Pinchó antes de enterrar arriba el acero para saludar una ovación final.

Para que explotase la tarde hubo que esperar al vareado pero serio tercero de Toros de Cortés. Un toro encastado que tuvo viveza de principio a fin. Como lo cuajó Roca Rey, también de principio a fin. Sin importarle que soplase Eolo, se fue a los medios para ponerle la muleta y esperar a su embestida. Mando y trazo largo fueron las armas del peruano. Con media muleta por la fuerza el viento en esos terrenos. Y un natural que ligó a uno de pecho interminable, recogiéndolo muy adelante y, acinturado, despedirlo muy allá. Rugió Valencia. Después siguió el torrente de embestidas del toro y el poderío de Andrés, en un final terminando de apurar las embestidas de su oponente. Una estocada atravesada necesitó de hasta tres golpes de descabello, circunstancia que no restó fuerza a la petición de oreja que el palco atendió.

En el deslucido y desclasado cuarto se vivió el momento de mayor peligro de la tarde. Tras un pase de pecho, Urdiales le perdió la cara al toro y éste le cogió de lleno. Impresionante el topetazo y la voltereta posterior. Sobrecogedora la caída de la que salió en KO técnico el arnedano. Volvió a la cara del toro con toda la rabia encima, pero el de Victoriano seguía remiso a embestir. Le cazó de una estocada suelta que necesitó de un golpe de verduguillo.

Se gustó Manzanares en el saludo a la verónica al quinto de Toros de Cortés. Ciñéndose a la embestida y rematando con una media que tuvo sabor. El toro sacó nobleza y ritmo dentro de su contado poder. Faena con intermitencias que subió en intensidad y ajuste ya mediado el trasteo. Pero todo lo echó por la borda con los aceros.

Cuando asomó el sexto por chiqueros estaba claro que la tarde tenía dueño y señor. El público esperaba a Roca Rey y éste no defraudó. Se hincó de rodillas para iniciar la faena en la primera raya del tercio. Aguantando las dudas del de Victoriano, no importándole que el viento volviese a azotar con fuerza. Explosivo este inicio de faena que volvió a poner a la plaza de Valencia en pie. El toro después sacó su fondo de mansedumbre. Intentaba la huida a tablas cada vez que veía la puerta abierta. No le importó a Andrés. Se lo sacó más allá del tercio para limar querencias. Respondió por el pitón izquierdo el astado y prendió la mecha por ahí el peruano. Asentado, arrastrando media muleta. Protestó después el toro y llegó un inoportuno desarme. No importó, volvió a la diestra Roca Rey, más cerrado en tablas para exprimir al toro. El arrimón final llegó a unos tendidos rendidos con él. Tras la estocada, la puerta grande se esfumó al errar con el descabello.

FICHA DEL FESTEJO

Valencia, viernes 18 de marzo de 2022. 5ª de Fallas. Casi lleno.

Cuatro toros de Victoriano del Río y dos de Toros de Cortés (3º y 5º), de desigual presencia, hechuras y juego. Destacó el buen primero, el noble pero feble quinto y sobre todo el encastado y noble tercero.

Diego Urdiales, saludos y saludos.

José María Manzanares, saludos y saludos.

Roca Rey, oreja y saludos tras dos avisos.

Incidencias : Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria de Paco Ferri, miembro de la tertulia taurina del Ateneo y asesor de la plaza de toros de Valencia.