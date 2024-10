Los novillos de Victoriano del Río y Montealto para la final del Circuito Valenciano

El último fin de semana de julio dio comienzo el Circuito Valenciano de Novilladas en Vinaroz. Casi cuatro meses después, llega a su fin en la plaza de toros de Villena.

El domingo a las 11:30h trenzarán el paseíllo Borja Escudero, Alejandro Chicharro y Kevin Alcolado, que lidiarán novillos de Victoriano del Río y Montealto. Además, abrirá cartel el rejoneador valenciano Pablo Donat con un novillo de Hermanos Serrano.

Borja Escudero ha sido uno de los descubrimientos del certamen. El alicantino destaca que “lo que más me alegra es que he tenido la oportunidad de que el público vea mi toreo gracias a este certamen”. Por otra parte, frente a la tarde del domingo afirma que “voy a salir con más ganas que nunca, es una oportunidad que no puedo dejar pasar”.

Alejandro Chicharro se clasificaba para la gran final como líder de puntuación en semifinales. El novillero madrileño asegura que asume “una gran responsabilidad, ya que soy el de intercambio”. Además, continúa, “el domingo va a ser intenso, tengo dos citas muy importantes”, puesto que hará el paseíllo por la tarde en la plaza de toros de Valencia.

Cierra cartel Kevin Alcolado, que fue triunfador de la tarde de Bocairent. Desorejó a un novillo de vuelta al ruedo de Los Maños, una faena que recuerda “con mucha emoción, ya que el novillo me dejó expresarme”. El alicantino llega a la gran final “con ganas de que la afición me recuerde y de dejar marcado mi nombre en este certamen”.

Victoriano del Río y Montealto, las ganaderías elegidas

El ganadero de Victoriano del Río, Pablo del Río, comenta que los novillos “son de sementales nuevos. Los hermanos del negro y del burraco tienen mucho galope y un punto de bravura con obediencia, que es lo que solemos buscar. En cambio, los del castaño tienen un poco más de bravura, por lo que más transmisión”.

Agustín Montes, el ganadero de Montealto, nos cuenta que “llevamos tres utreros que son bajos y con mucho cuello, del estilo de la casa”. El ganadero madrileño reconoce que busca siempre “la transmisión, la humillación y la nobleza, aunque es muy complicado conseguirlo”.