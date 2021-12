El novillero Víctor Barroso pone su carrera en manos de Lolo de Camas

El profesional José Manuel Espinosa “Lolo de Camas” ha llegado en las últimas horas a un acuerdo de apoderamiento con el novillero de El Puerto de Santa María, Víctor Barroso. 'Un compromiso que ha sido sellado tras mantener una reunión en Camas (Sevilla), con el tradicional apretón de manos y por tiempo indefinido'.

El que fuera picador José Manuel Espinosa –finalizó en octubre su relación profesional con el novillero francés Carlos Olsina- ha explicado que: ‘Víctor es uno de los jóvenes con más futuro del escalafón. Su concepto del toreo y su personalidad son arrolladoras y por supuesto sus tremendas ganas de ser torero'.

Por otro lado “Lolo de Camas” ha comentado: 'Gracias a su triunfal paso por el circuito de las Escuelas Andaluzas –finalista del XXVII Ciclo sin picadores retransmitido por Canal Sur- todos los aficionados comprobaron su crecimiento. Nuestra intención es ir paso a paso y plantear una temporada donde debutará con picadores para consolidar con los utreros su gran proyección’.

Para finalizar Víctor Barroso ha señalado que: 'Afronto una nueva etapa que me llena de ilusión en mi carrera y me motiva especialmente estar con tan gran referente como es José Manuel Espinosa. Mi máxima gratitud a “Lolo de Camas” por la confianza depositada y estoy convencido que vamos a dar muchas alegrías a la afición. También quiero dar las gracias al maestro José Manuel Berciano que siempre me ha entregado lo mejor de sí mismo’.