El novillero Borja Collado decide retirarse

El novillero con picadores valenciano Borja Collado ha manifestado, a través de la red social Instagram, su decisión de dejar de torear. Una decisión que ha cogido por sorpresa al mundo taurino ya que la pasada semana actuó en la Feria de Julio de Valencia, donde paseó una oreja, y este mismo sábado estaba anunciado en la plaza jienense de Navas de San Juan.

En el texto publicado en esta red social, Borja Collado anuncia que "en verdad no acaba, lo que acaba es mi carrera, aquella que empecé con 11 años, lleno de inocencia, de sueños por cumplir, y con muchas ganas de descubrir un mundo nuevo".

El valenciano relata que "han sido muchos los momentos, las experiencias y los ratos que durante toda mi vida recordaré como los mejores de ella, muchísimas las personas conocidas, los lugares visitados, y los valores aprendidos".

Por último, Collado da las "gracias por estos años y esta vida. La misma que siempre he visto tan y tan bella. Vivir sin torear no es vivir y ahora no sé cómo viviré el resto de mi vida...".

La temporada de Borja Collado había tenido hasta ahora un total de seis novilladas toreadas, tres de ellas en Valencia. También en la novillada de la Feria del Corpus de Granada actuó y triunfó cortando dos orejas. Alumno de la Escuela Taurina de Valencia, su debut con los del castoreño se produjo el pasado año en la feria septembrina de Algemesí, donde salió a hombros tras cortar tres orejas a una novillada de Daniel Ramos.

CARTA DE DESPEDIDA DE BORJA COLLADO

"Ha sido muchísimo lo que he vivido dentro del mundo del toro, tal vez demasiado para que esta decisión no me vaya a doler y a pesar durante el resto de mi vida, pero he decidido que hasta aquí, me voy con la conciencia tranquila de que todas las veces que me he vestido de luces ha sido sin engañarme a mi mismo, yendo a la plaza sabiendo todas las consecuencias que podría acarrear no volver a entrar por la misma puerta de esos hoteles que huelen a torería, pero he decidido poner punto y final a mi andadura en lo profesional en el mundo del Toro, no por nada en especial y por TODO a la vez... Han sido muchos los momentos, las experiencias y los ratos que durante toda mi vida recordaré como los mejores de ella, muchísimas las personas conocidas, los lugares visitados, y los valores aprendidos.

Hoy decidido decir adiós, pero sobre todo quiero daros las gracias, por haberme acompañado hasta aquí de manera incondicional, con toda vuestra verdad, la misma que trataba de devolveros yo en la plaza, no me jugaré la vida más delante de un toro, ahora mismo necesito ordenarla un poco, lo que tengo muy claro que en lo que haga pondré las mismas ganas y los mismos cojones que traté de echar en esto.

Gracias por este bonito camino, me habéis hecho sentir un afortunado al sentir tanta gente a mi lado, me considero un privilegiado por haber recibido consejos vuestros, mensajes, muestras de cariño, críticas... En fin, me siento un privilegiado de que el mundo del Toro os haya puesto en mi camino, nunca nada me hará más feliz que torear, y tal vez me vaya a sentir vacío el resto de mi vida, pero prometo defender nuestra fiesta a uñas y dientes, la misma que es capaz de conmover a una plaza llena con dos seres jugándose la vida en el centro del platillo.

Seguirán volando muchas golondrinas, seguirán habiendo tréboles de cuatro hojas... GRACIAS POR ESTOS AÑOS Y ESTA VIDA.. la misma que siempre he visto tan y tan BELLA, vivir sin torear no es vivir y ahora no sé cómo viviré el resto de mi vida..."