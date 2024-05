El matador Román Collado recibe el alta en Francia y terminará de recuperarse en Madrid

El matador valenciano Román Collado, que el pasado lunes sufrió una cogida en la plaza de Vic-Fezensac (suroeste de Francia), ha recibido este miércoles el alta hospitalaria y emprende ya su regreso hacia Madrid, donde terminará su recuperación, según ha anunciado él mismo en su cuenta de X.

Con un vídeo grabado en un sillón del hospital de Mont de Marsan, donde se encontraba tras ser trasladado de urgencia en ambulancia desde la citada plaza de toros, Román ha agradecido el "brutal" volumen de mensajes de apoyo y cariño que ha recibido desde entonces.

"Los médicos me han tratado fenomenal, ya me he levantado de la cama, he andado y estoy esperando la ambulancia para irme a Madrid", señala el torero valenciano antes de mandar "un abrazo muy fuerte a todos" sus seguidores en esa red social.

El torero sufrió una cornada de tres trayectorias, una de ellas con orificio de entrada y salida y rotura de vaso escrotal, y fue trasladado en ambulancia al hospital de Mont de Marsan.

El percance ocurrió durante el segundo toro que afrontaba esa tarde, 'Segoviano', que le corneó en el muslo izquierdo y lo mantuvo colgando en el aire durante varios segundos.

El diestro valenciano, de 31 años, fue operado en la enfermería de la propia plaza, y posteriormente se decidió su traslado al hospital de Mont de Marsan, a unos 75 kilómetros.

Esta era la primera ocasión en que Collado toreaba en Vic-Fezenzac, adonde llegaba tras ser uno de los triunfadores del ciclo de San Isidro en Madrid.