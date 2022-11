Martínez-Conradi: “Ramón Valencia Canorea ha sido la persona clave para que estemos en Sevilla”

El Albero prosigue repasando la temporada de 2022 con sus protagonistas y esta semana pasó por los micrófonos de COPE Álvaro Martínez Conradi, que junto a su padre y su hermano Pepe dirigen el hierro de La Quinta. El ganadero analizó el juego de sus toros en esta temporada con cumbres como las de Madrid por San Isidro, Arles y Dax con un indulto y dos toros de vuelta al ruedo en la triunfal encerrona de Daniel Luque.

Martínez Conradi también habló de la relación que ha mantenido El Juli con su ganadería en los últimos años, avanza los principales destinos de su camada el próximo año y confirma en El Albero el debut en 2023 con corrida de toros en la Real Maestranza de Sevilla desvelando la persona clave para este acuerdo.

SN: Álvaro, una temporada de éxito...

ÁMC: Estamos contentos, ha sido una temporada muy redonda. Las 7 corridas que hemos lidiado han sido exitosas y eso no es habitual. Lo normal es que salga una buena, una regular, una mala... esta vez hay que darle gracias a Dios, porque aunque hay un trabajo detrás, algo habrá ayudado.

SN: ¿Quizá ha sido un año en el que se han derribado muchos tabúes sobre el hierro de La Quinta y el encaste Santa Coloma y en el que las figuras han apostado?

ÁMC: Ya venimos de unos años donde se las figuras ya se venían apuntando, pero este año el abanico de figuras ha sido más grande, te diría que todos se han apuntado. Quizá por ello, los éxitos hayan tenido más repercusión.

SN: ¿Y por qué existían esos prejuicios?

ÁMC: Esos prejuicios en parte tenían cierta lógica. La Quinta es una ganadería que necesita de un conocimiento, hay que saber cogerle el pulso y el tacto de sus embestidas. Eso requiere un análisis de la ganadería y saber cuál es el toro bueno, el medio y el menos bueno para poder amoldarse a esas embestidas y sacarles el fondo bueno. Se ha demostrado que con toreros de la talla de las figuras, ha habido un tándem imporante.

SN: La temporada comienza con una tarde muy exitosa en Arles con dos toros de vuelta al ruedo que vino a marcar el rumbo de vuestra temporada...

ÁMC: Aquella tarde parece que queda en el olvido porque fue en abril y queda muy lejana. Pero como has definido, es la que marca el camino. Roca Rey, la figura máxima del momento, ensalza nuestro momento y el suyo. Es una tarde que no sé si tuvo la repercusión que debió tener.

Chicuelina de Roca Rey a 'Hornero' el toro de La Quinta premiado con la vuelta al ruedo en ArlesMIKAEL FORTES

SN: Pero llega Madrid y una corrida marcada por la gran actuación de El Juli

ÁMC: Ese día Tuvimos la suerte de encontrarnos con un Juli en maestro, con un poso y una categoría muy grandes. Así se rindió la plaza a esa forma de entender, medir y sentir el toreo. No soy muy dado a ver los festejos después por televisión. Pero esta vez sí me apecía verla y la he visto varias veces. Y cada vez me gusta más.

SN: Las Ventas además os otorga ese plus de reconocimiento por ser una caja de amplificación de todo lo que ocurre allí

ÁMC: Madrid siempre ha sido un plaza que nos ha dado y arropado muchísimo. Ya desde que lidiábamos novilladas, incluso las corridas que hemos lidiado siempre hemos sentido ese apoyo a un encaste, a un concepto... probablemente si Madrid no hubiese estado, ganaderías como la de La Quinta a día de hoy no existirían.

SN: El Juli fue un torero que en su momento apostó mucho por La Quinta. Sin embargo, durante un tiempo pareció que vuestros caminos se separaban. Tras este año, parece que se ha retomado ese idilio entre El Juli y La Quinta...

ÁMC: Si, podríamos llamarlo así. En su día El Juli apostó mucho por nosotros. Quizá en ese momento solo porque no hubo más figuas que le acompañaran y en este momento sí tiene esa compañía de otras figuras. Podemos llamarlo así. Ese matrimonio se rompió y ha vuelto a reencontrarse.

Uno de los naturales de El Juli al quinto toro de La QuintaALFREDO ARÉVALOPLAZA 1

SN: Durante el verano hay otra cumbre en Dax. La encerrona de Daniel Luque se salda con el triunfo del torero, el indulto de 'Sardinero' y dos toros más premiados con la vuelta al ruedo.

ÁMC: La historia de Luque con La Quinta viene de atrás. Es un torero que ha ido sumergiéndose en los secretos de esta ganadería y el espectáculo vivido en Dax no estuvo al alcance de cualquiera. Era el primero que se encerraba con una corrida de Santa Coloma en esa plaza y fue una tarde en la que los que estuvimos allí salimos ensismismados. Aquello se había ido fraguando desde un año antes y fuimos moldeando la corrida desde mucho tiempo antes. Eso te crea una satisfacción y una paz interior muy grandes.

SN: Ramón Valencia dijo en su momento que llevaba “años intentando traer una corrida de La Quinta, pero entiendo que a ellos les resulte difícil dar el paso, es su plaza y es una responsabilidad tremenda”. ¿Qué ha cambiado para que el próximo año podráis debutar con corrida en la Maestranza?

No era que nos costase dar el paso. Había que entenderse las dos partes y la empresa tenía que poner interés. Hasta ahora no habíamos entrado en sus planes hasta el año pasado, que nos llamó muy tarde cuando teníamos la camada colocada. Ha sido pieza clave su hijo, Ramón Valencia Canorea, que ha puesto mucho interés para que estemos ahí. Creo que llega en el mejor momento de la ganadería y las expectativas estarán por las nubes y sabemos que lo pasaremos mal.

Luque entrando a matar de forma simulada al sexto toro de La Quinta, que fue indultado@InfoDanielLuque

SN: ¿Donde podremos ver los toros de La Quinta el próximo año?

Seguramente Arles, Sevilla y Madrid son las tres primeras plazas donde estaremos el próximo año y después repetiremos en otros sitios donde triunfamos esta temporada. Pero no me atrevo a adelantar hasta uqe no estén confirmadas.