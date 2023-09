Manzanares, Roca Rey y Francisco de Manuel inauguran a lo grande la feria de Guadalajara

Los diestros José María Manzanares, Roca Rey y Francisco de Manuel se han repartido ocho orejas y han salido a hombros en el festejo con el que se ha inaugurado este jueves la feria de la Virgen de la Antigua de Guadalajara.

Manzanares llevó a cabo una entonada faena al primero de corrida, un toro mansito, noble y justo de fuerzas, al que toreó con suavidad por el pitón derecho, por donde surgieron los mejores muletazos de una labor compuestita y que hubiera sido de premio de no ser por sus reiterados fallos con los aceros.

El quinto fue, con diferencia, el mejor toro del envío de la divisa salmantina, un animal con movilidad y ritmo en sus embestidas al que Manzanares, que firmó un bonito salido a la verónica, toreó a placer, mejor si cabe al natural, por donde extrajo muletazos de inmaculado trazo por largos y cadenciosos.

Notable faena del alicantino, que esta vez manejó la espada con gran acierto, lo que le valió para cortar dos orejas.

A Roca Rey le faltó toro en su primer turno para poder desplegar su toreo de poder y mando, pues el segundo fue un toro tan dócil como blando, y al que tuvo que cuidar con temple y sumo pulso para extraer buenos muletazos al natural a lo largo de una faena que abrochó con su habitual toreo de cercanías con el animal ya rajado y una fulminante estocada de defectuosa colocación. Cortó una oreja.

Todo lo contrario ocurriría en el quinto, un sobrero de Luis Algarra que acabó sacando un gran fondo y al que Roca Rey cuajó una rotunda faena bajo el diluvio que en ese momento comenzó a arreciar sobre Guadalajara, lo que le dio a la actuación del peruano un plus de emoción que se siguió con gran fervor por parte de unos tendidos a los que no les importó calarse con tal de vivir aquello 'in situ'.

Un final también a modo por parte de Roca, que fue el auténtico vendaval sobre el ruedo de Las Cruces, y una gran estocada le pusieron en sus manos dos orejas con petición de rabo.

Francisco de Manuel anduvo firme y solvente con un tercero de cortos viajes y que tendió a defenderse con mal estilo debido a sus escasa fortaleza. El madrileño no se arredró en ningún momento y, a base de insistencia, acabó robándole muletazos de buen aire sobre ambas manos, muy de verdad, en un trasteo epilogado por manoletinas y una estocada que ya por sí sola valía la oreja que acabó paseando.

Y dos orejas más logró De Manuel del sexto tras una faena animosa y gran disposición, en la que no se guardó nada el joven torero de Colmenar Viejo para el deleite de unos espectadores que vivieron también con gran intensidad una labor coronada de otro soberbio espadazo.