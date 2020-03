Manuel Escribano es homenajeado por el Club Taurino de Chicago

El torero sevillano ha viajado a la ciudad americana de Chicago para participar en una de las jornadas taurinas más importantes que se celebran en Norteamérica. Con la visita del torero de Gerena se cumple ya la 18ª edición de estas jornadas.



The Chicago Tauromachy ha querido rendir homenaje a Escribano “en reconocimiento a su trayectoria, su tesón, profesionalidad, su preparación, así como para premiar la personalidad de un torero que, a pesar de la dureza de sus cornadas, se enfrenta a cualquier tipo de encastes y siempre dando lo mejor de él sin defraudar a nadie”. Este homenaje ha sido concedido en pasadas ediciones a figuras destacadas en el mundo taurino como Luis Francisco Esplá, Eduardo Dávila Miura o Victorino Martín.



A lo largo de tres días se han celebrado multitud de actos en torno a la figura del torero de Gerena. A su llegada, se celebró una recepción y posterior cena en honor a Escribano, donde se le hizo entrega del libro "Seven Keys to Spanish Culture" del escritor americano Derek Brereton en el que se destacan faenas del torero sevillano así como un almuerzo organizado por el afamado cardiólogo americano, el Doctor Vidas Nemickas, gran aficionado también al mundo de los toros.



El acto más importante ha tenido lugar en el emblemático Instituto Cervantes de Chicago donde cientos de aficionados estadounidenses arroparon al matador de toros en una tertulia multitudinaria en la que Escribano respondió a cada una de las preguntas de los aficionados presentes.



Además, el torero de Gerena deleitó a todos los aficionados con una clase práctica de toreo de salón en Daley Plaza, la famosa plaza donde se encuentran maravillosas esculturas de Picasso y Miró.