Luis Miguel Encabo: “En Baltasar Ibán hay toros bravos porque los he toreado”

“Muy contento, esa es la verdad. Es un sueño hecho realidad, ser parte de la ganadería de Baltasar Ibán. Es algo que no te ocurre todos los días”. Así se expresaba Luis Miguel Encabo cuando se le preguntó cómo afronta esta nueva etapa dentro del mundo del toro.

El torero de Alcalá de Henares reconoció en El Albero que “al principio de mis andanzas taurinas, no lo pensaba. Pero desde hace unos quince años siempre soñaba con tener la ganadería de Baltasar Ibán. Todos los martes y viernes, coincidiendo con el euromillón, soñaba con comprarla o tener una puntita de ganado de ella. Por eso, esto que me está pasando es algo increíble”.

Sobre cómo cerró el acuerdo con los descendientes de Baltasar Ibán, Encabo explicó que “fue muy sencillo. Cristina Moratiel me dijo un día de quedar a cenar, me lo propuso diciendo que habían pensado que yo era la persona idónea, que conocía la ganadería y un apasionado de este encaste. Enseguida nos pusimos de acuerdo”.

El diestro también habló del actual estado de la vacada que pasta en tierras escurialenses y confesó que “siempre hay margen de mejora en todo. El toro que yo busco, estoy seguro, que es el mismo que quieren y buscan los aficionados, los toreros, los ganaderos… otra cosa es que se encuentre. Todos queremos un toro bravo, que repita, que humille, que tenga recorrido, que aguante todos los tercios… Lo difícil es encontrarlo, pero en esta ganadería los hay porque los he lidiado y los he visto. Esto es lo que me ilusiona”.

Para esta temporada, Encabo confirmó que “tenemos cuatro corridas de toros. Una para Vic y otra para Teruel ya confirmadas y dos más por colocar. Y luego otras cuatro o cinco novilladas. Y si tuviésemos quince, se lidiarían porque no ha parado de sonar el teléfono pidiendo novilladas”.

Lo que también reconoció es que no disponen este 2022 de una corrida para Madrid. “No, imposible. Este año no lidiaríamos con la tranquilidad con la que hay que ir a Madrid. No hay una corrida que esté preparada para Las Ventas”.

Sobre la petición de los aficionados para que las figuras abran el abanico de ganaderías que suelen lidiar. reconoció “las figuras del toreo torean lo que quieren. Yo haré mi trabajo con la mayor honestidad posible y ojalá algún día, cuando una figura quiera hacer una gesta, piense en Baltasar Ibán como una ganadería, que además de encastada, echa toros bravos, que van hasta el final y que exigen. Las actuales figuras están más que preparados para lidiar este tipo de corridas”

Por último, y pese a su nueva responsabilidad al frente de la ganadería de Baltasar Ibán, Luis Miguel Encabo confirmó que “voy a poder seguir haciendo las actividades que tenía antes. Podré continuar con las clases en el CITAR y como apoderado de Javier Cortés”.