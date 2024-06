Los toros de Aurelio Hernando y Salvador Gavira García para la semifinal de Alalpardo

Las semifinales de la Copa Chenel llegan a su fin este sábado con la segunda semifinal que acogerá la plaza de toors de Alalpardo. En este festejos harán el paseíllo Rafael de Julia, Molina y Christian Parejo, ante toros de Salvador Gavira-García y Aurelio Hernando.

La ganadería de Salvador Gavira-García vuelve de nuevo a la Copa Chenel, y su ganadero, Salvador Gavira-García, dice de sus toros que “es un animal que no sigue la línea monótona y cotidiana. Cuando el toro mete la cara, no me al torero, solo entra a la muleta”.

Aurelio Hernando también conoce este certamen, ya que es participante desde la primera edición. Su ganadero, Aurelio Hernando, explica que el toro en el campo “es muy tranquilo y no se suele enfadar, aunque las peleas son fuertes porque tienen mucha fuerza”. Por otra parte, apunta que “es un toro que no requiere cercanía con el torero, tiene que venir arrancado desde la distancia”.

Tres toreros a por la final de la Copa Chenel

Rafael de Julia lo tiene muy claro cuando hablamos de la final y afirma que “por supuesto que creo que puedo ser el triunfador de la tarde”. Además, destaca que “los tres toreros somos muy diferentes, y quizás sea eso lo que marque las diferencias”. Rafael quiere agradecer “el reconocimiento, respeto y cariño que estoy sintiendo en esta nueva etapa para mi”.

Le sigue el de Albacete, Molina, que llega a las semifinales con mucha confianza en sí mismo, asegurando “aunque sé que es muy difícil por la rivalidad que hay entre nosotros, me veo como finalista”. Anima a la afición a asistir este sábado a Alalpardo recalcando que “será una tarde con mucha rivalidad”.

Cierra la terna de luces el gaditano Christian Parejo, que se refiere a la tarde del sábado como “mi principal objetivo y deseo”. De la misma forma, asegura que “cada uno luchará con sus cartas, con nuestros defectos y virtudes”.