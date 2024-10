La lesión de hombro que arrastra Tristán Barroso desde el verano le impedirá tomar la alternativa en Zaragoza

Tristán Barroso no podrá tomar la alternativa el sábado en Zaragoza. El novillero extremeño se ha probado en el campo esta semana y tras comprobar que el hombro operado el pasado mes de julio no responde como se preveía, ha decidido no tomar la alternativa el sábado en Zaragoza al no estar al cien por cien

Tristán Barroso sufrió en la feria de Mont de Marsan una de las volteretas más duras de la temporada, un percance, después de una gran faena, en la que se fracturó el hombro, lesión que le obligó a pasar por el quirófano a finales del mes de julio.

Tras meses de recuperación y esfuerzo, Tristán ha ido avanzando en su puesta a punto, pero sin la velocidad prevista por lo que tras probarse en el campo está semana, se ha comprobado de la imposibilidad de poder estar este sábado en el Coso de La Misericordia donde estaba previsto que Enrique Ponce le diera la alternativa en presencia de Emilio de Justo ante toros de Juan Pedro Domecq. Su puesto será ocupado por el diestro zaragozano Jorge Isiegas.

Tras esta decisión, la idea y los planes de Tristán Barroso y todo su equipo es esperar al inicio de la próxima campaña para dar el salto al escalafón superior.