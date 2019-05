LaFundaciónResponde: El resultado electoral del PACMA y la verdadera cara del animalismo

Su portavoz, Chapu Apaolaza, es el encargado de responder a todas las preguntas que nos hagáis llegar a través del número de whatsapp del programa, el 667 540 671 y también en los correos de El Albero ( albero@cope.es y toros@cope.es ) así como a través de nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter.

Estas fueron las preguntas y respuestas de esta semana:

JUAN CARLOS NADAL nos preguntaba en toros@cope.es sobre la valoración de la Fundación del resultado electoral del PACMA y si creen que el contraataque sobre el buey Marius fue fundamental para hacer ver la verdadera cara de este partido...

CHAPU: “Nuestra valoración es agridulce. Cada vez tienen más votos, por un lado, pero satisfactorio por otro porque no consiguieron entrar en el Congreso. El tema del toro Marius, intentando engañar haciendo pensar que los toros no hacen nada, que era un especie de peluche, en realidad lo que hizo fue descubrir el ideario salvaje del animalismo pudiendo haber provocado un accidente. Y por otro do, haciendo tomar a la sociedad por tontos. También demostraron su alejamiento de los animales, confundiendo un toro bravo de un toro manso. Cuanto más se conozco a PACMA, más quedará al descubierto su verdadera identidad y sus trampas ".

MARIAN RUIZ nos dejaba en albero@cope.es esta pregunta: ¿Qué se está haciendo en las universidades para dar a conocer la tauromaquia? Yo soy aficionada y veo un gran desconocimiento de mis amigos sobre los toros?

CHAPU: “La universidad es un ámbito preferente para la Fundación. Es importante que la Tauromaquia esté allí como cualquier otra materia. En los últimos años se ha retraído mucho porque, a pesar de ser un espacio de libertad, ha jugado mucho la espiral del silencio y los alumnos taurinos se han sentido atacados y retraídos en la universidad. La Fundación quiere revertir esto creando la Red de Asociaciones Culturales Taurinas Universitarias para que la gente pueda dar a conocer sus gustos y mostrarlos en libertad.