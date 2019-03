LaFundaciónResponde: ¿Qué posición tienen los partidos políticos sobre los toros?

Para despejar dudas, para explicar su funcionamiento y sus objetivos, para marcar sus objetivos y destacar sus logros... la Fundación del Toro de Lidia está presente en El Albero de COPE.es.

Su portavoz, Chapu Apaolaza, es el encargado de responder a todas las preguntas que nos hagáis llegar a través del número de whatsapp del programa, el 667 540 671 y También en los correos de El Albero (albero@cope.es y toros@cope.es) así como a través de nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter.

Estas fueron las preguntas y respuestas de esta semana:

RAQUEL SANCHÍS preguntaba en albero@cope.es si “la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Toro de la Vega es el fin definitivo de esta tradición o si la Fundación va a seguir plantando batalla”

CHAPU: “Es un revés importante pero no es el final. La Comisión Jurídica de la Fundación y el Ayuntamiento de Tordesillas están estudiando otras vías. Hay que dejar claro que el Supremo anula el recurso contra el reglamento de espectáculos de la Junta de Castilla y León, no contra el Toro de la Vega. Estamos esperanzados y casi convencidos en que no será el final del Torneo del Toro de la Vega”.

En nuestro número de whatsapp del programa, CARMELO ENGUID nos enviaba un mensaje escrito en el que nos preguntaba si “la Fundación ha tanteado a los partidos políticos sobre su posición sobre la tauromaquia y cuál es la de cada uno”

CHAPU: “La Fundación ha estado y está en contacto con los partidos para conocer su posición sobre la Tauromaquia. PP y Vox la defienden abiertamente. El PSOE también la defiende, al menos el Gobierno. Tenemos el compromiso del ministro Guirao de que no van a prohibir la Tauromaquia y la van a proteger como es su obligación. Entre ambas posturas está Ciudadanos, que defiende la Fiesta de los Toros pero no defiende su promoción, al menos. Y luego están Podemos, Izquierda Unidos y el PACMA que pretenden su prohibición. No es ninguna novedad. La Fundación está en contacto con todos los partidos para que estén al lado de la Fiesta, de la libertad, la cultura y la diversidad de este país”.

Y por último, desde toros@cope.es nos llega desde Valencia la pregunta de ANDRÉS BARBA que decía que tras el buen resultado del festival de la Fundación el pasado año en su plaza, “hay posibilidad de que se institucionalice todos los años allí o será rotatorio”

CHAPU: “La condición para celebrar el Día de la Tauromaquia es que sean un lugar y una fecha donde se aúnen todas las Tauromaquias. El año pasado fue en Valencia y fue una sensación increíble la que se vivió allí. Nos atrevimos a llamarlo el 'Espíritu de Valencia' por la unión, orgullo y esperanza que hubo. No sabemos si volverá a ser Valencia u otro sitio distinto. Se están valorando todas las opciones, pero será un sitio donde los aficionados estemos todos juntos. Eso seguro”