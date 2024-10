Juan Ortega: "De México me ha chocado la pasión con la que viven la Tauromaquia"

El torero sevillano Juan Ortega ha presentado en Madrid su proyecto para su temporada mexicana de 2024-2025, un acto pionero en el mundo taurino que tuvo lugar en el salón de actos del despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo.

El acto que abrió Javier Cremades, anfitrión de Ortega, sirvió para presentar la esperada temporada del sevillano en las principales plazas y ferias del país azteca. Un acto que continúa con la importante labor de divulgar y darle promoción a la tauromaquia que lleva a cabo el diestro sevillano.

Juan Ortega desveló las principales citas que abarcará su campaña: Monterrey, Aguascalientes, Juriquilla, Morelia, Guadalajara, León y México, entre otras.

En una amena conversación con el periodista Juan Diego Madueño, el sevillano ha desvelado que tiene una gran pasión por México. ‘En mi caso, tengo idealizado México por culpa de mi padre, que ha sido partidario acérrimo de Paco Camino. Me hablaba de sus temporadas mexicanas como si hubiera estado. Entonces, siempre he tenido a América idealizada. Me han chocado dos cosas: la pasión con la que viven la Tauromaquia y que en un solo muletazo cambia el sino de la tarde, algo que no había vivido nunca. Tengo la sensación de que allí no existe el tiempo. En el día a día todo pasa rápido. Sin embargo, en México no. No hay prisa, todo fluye allí’, aseguró el sevillano.