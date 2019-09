Juan Leal: “A sido un buen verano porque los triunfos han llegado en plazas importantes”

“Están saliendo las cosas bien, y sobre todo porque los triunfos han llegado en sitio de gran repercusión. Estoy contento porque están empezando a salir las cosas”, fueron las primeras palabras de Juan Leal cuando le preguntamos por sus triunfos en este verano.

Madrid, Pamplona, Azpeitia, San Sebastián, Bilbao, Beziers, Nimes... muchas plazas y una senda, la del triunfo, que ha ido llegando poco a poco. “Todas las tardes han sido especiales. Madrid donde caí herido y corté una oreja, pasando por Pamplona, en San Sebastián el palco me dejó sin puerta grande... en mi país Beziers y Nimes he podido triunfado. Y sobre todo Bilbao, que siempre marca”.

Y es que el coso de Vista Alegre ha sido fundamental en el crecimiento de Juan Leal en las últimas temporadas. “A Bilbao le debo mucho, por no decir todo. Hace dos años toreé la corrida de Miura y di dos vueltas al ruedo cuando casi nadie confiaba en mí. Después de eso pude torear en Madrid y volver a Bilbao el pasado año con la corrida de Miura otra vez. Este año la empresa decidió mejorarme la ganadería y el cartel. Este año he cortado dos orejas a la corrida de Fuente Ymbro, lo que me ha supuesto un sello de calidad muy importante”.

“Siempre intento mejorar porque quiero ser alguien importante en el toreo”

Juan Leal explicó en El Albero su concepto del torero y su preferencia por el torero de cercanías. “Algunos confunden el arrimón con torear cerca. El toreo que más disfruto es cuando consiguo en corto templar al animal. Estar en los terrenos del animal, donde esos terrenos queman. Intentar reducir su embestida e imponer el trazo que le quieres imprimir, el toreo alcanza su mayor profundidad. Eso es torear en corto”.

El diestro galo también habló de su nueva relación profesional con Julián Guerra, que le está aportando “una técnica abismal. He tenido un trabajo intenso desde este invierno. Entrenamos mucho porque él tenía clara mi personalidad y me ha aportado los parámetros técnicos que me faltaban”.

También comentó su evolución sobre las ganaderías a las que ha impuesto su concepto. “El planteamiento de las pasadas temporada era darme a conocer, que el 'proyecto Juan Leal' iba en serio. Me tocó torear todo tipo de ganadería y tras verme los profesionales, este año ya he podido ir mejorando poco los carteles donde he toreado”.

Por último, Juan Leal comentó su próxima actuación en la Feria de Otoño de Las Ventas. “De Madrid al cielo, está claro. La oreja de San Isidro me ha dado mucho y me ha aportado también mucho. La afronto de forma distinta a esa, porque llego más rodado. Quiero que se vea esa evolución que he ido apuntando durante este año”, concluyó el torero francés.