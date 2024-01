Juan Bautista responde a Roberto Domínguez: "Roca Rey tiene vetado a Daniel Luque de sus carteles"

Continúa la guerra de comunicados entre los apoderados de Andrés Roca Rey y Daniel Luque. Si este lunes por la mañana era Roberto Domínguez, mentor del diestro peruano, quien defendía que su poderdante no tenía vetado al torero sevillano, esta tarde es turno de Juan Bautista, apoderado de Luque.

El diestro, empresario y apoderado galo, según su versión, acusa a Roca Rey de la no contratación de Daniel Luque en las primeras ferias de la temporada.

El comunicado íntegro de Juan Bautista remitido a la redacción taurina de COPE dice lo siguiente:

"Como apoderado de Daniel Luque y tras leer el comunicado de prensa del apoderado de Andrés Roca Rey, quisiera hacer públicas algunas consideraciones.

Andrés Roca Rey tiene vetado a Daniel Luque de sus carteles. No lo digo yo, ni lo dice la prensa. Lo reconoció públicamente el propio torero en una entrevista publicada en el Diario ABC el pasado mes de mayo de 2023. En ese veto, radica la raíz de una polémica que ni Daniel ni yo hemos buscado.

Son muchos los empresarios que llevan más de un año intentando unir en un cartel a Roca Rey y a Daniel Luque, sabedores del interés que suscitan entre los aficionados. Así me lo han comunicado, siendo en vano, todos los intentos por cerrar ese cartel por la negativa total de Roca Rey.

Soy consciente que la ausencia de Luque de algunas ferias no obedece exclusivamente a Roca Rey. Ni mucho menos. Pero no es menos cierto, que al no poder cerrar las empresas el cartel que quieren, obligan en la mayoría de los casos a no poder ofrecer a Luque la contratación que se merece y que se ha ganado delante del toro.

No es justo culpar a los empresarios de no contar con Luque de las ferias cuando la realidad es otra bien distinta. El veto de Roca a Luque deja a las empresas sin margen de maniobra y mucho más en ferias de pocos festejos o en carteles sueltos como es el Domingo de Resurrección. ¿Por qué Luque no torea el Domingo de Resurrección en Sevilla?

En todo este tiempo, ni Daniel Luque ni yo como apoderado hemos dicho absolutamente nada al respecto. Nada. Sabiendo del veto que estaba sufriendo Daniel y que le hizo quedarse fuera de muchas ferias el año pasado y en este inicio de campaña, hemos preferido guardar silencio.

Ni Daniel Luque ni yo hemos buscado polémica alguna. Ni la vamos a buscar.

Me sorprende que se quiera avivar una polémica de la cual tanto Daniel Luque como yo hemos sido ajenos y ni mucho menos hemos utilizado para alentar cualquier tipo de victimismo. Y me sorprende mucho más que se quiera agitar una polémica que podría estar en vías de solucionarse puesto que ambos toreros se han citado para hablar en los próximos días. Un paso hacia delante de ambos.

Daniel Luque se puso en contacto hace unos días con Roca Rey para proponerle un encuentro personal que Roca aceptó. Se emplazaron para verse en los próximos días. Por lo tanto, no deja de sorprenderme el interés en volver a buscar una polémica que los protagonistas quieren encauzar por la vía del diálogo.

Buscar un enfrentamiento, culpabilizar a terceros y tratar de desviar atenciones, no es el camino de otra cosa que no sea continuar una polémica que está perjudicando a la tauromaquia en su conjunto y a la afición.

La temporada es larga. Como apoderado de Daniel Luque tengo plena confianza en su toreo, en su capacidad y en su dimensión de figura del toreo que es lo que es. El tiempo dará y quitará razones. Pero la verdad sólo tiene un camino.

Juan Bautista

Apoderado de Daniel Luque".