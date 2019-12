Joselito da "un paso al lado" y abandona la Escuela Taurina de la Venta del Batán

En una extensa carta remitida a la redacción taurina de COPE por 'Tauromaquias Integradas', José Miguel Arroyo 'Joselito' ha dado a conocer su decisión de abandonar la Escuela Taurina de la Venta del Batán.

El torero madrileño también anuncia que con esta decisión facilitará "que los alumnos de la Escuela José Cubero “Yiyo” ocupen nuevamente las instalaciones de donde no deberían haber salido".

Joselito explica en esta carta que "no dejo la Escuela por cansancio, ni por frustración, ni me escondo en glorias pasadas, sino creyendo más que nunca en la necesidad de un cambio y en la puesta en marcha de las propuestas innovadoras del Centro Superior de Maestría en Tauromaquias, con el que me identifico y seguiré colaborando".

El texto completo firmado por José Miguel Arroyo es el siguiente:

He tomado la firme y meditada decisión de dar un paso al lado de la Escuela Taurina de la Venta del Batán, para que los alumnos de la Escuela José Cubero “Yiyo” ocupen nuevamente las instalaciones de donde no deberían haber salido, y así no estén entrenando en pasillos y corrales. Hicimos todos los esfuerzos posibles para que no salieran, hasta el punto de conocer humillaciones toreras y personales de tres excompañeros por sus traiciones, tres políticos por su avaricia y egoísmo, y tres componentes de la empresa Plaza 1 de Las Ventas, por haber sido chantajeados o chantajear, inacción, omisión y falta de respeto a la profesión.

En los últimos tres años hemos tenido negociaciones con Madrid Destino, Centro de Asuntos Taurinos y Plaza 1, para que volvieran los alumnos a entrenar en el Batán.

Nos tildan de ocupas el Sr. Cueto y algunos pseudotaurinos profesionales, y sólo queremos que la Venta del Batán, vuelva a ser.

La corrida actual, cuando se produce en plenitud, es grandiosa.

No hay mayor ceguera que el que no quiere ver y es evidente que debemos adaptarnos a las nuevas evoluciones, que mejorarán la lidia en su conjunto.

Las novilladas desaparecen, los novilleros tienen que debutar con picadores en plazas de primera, los ganaderos están cansados y arruinados ¿qué hacemos sin los elementos primarios que son la esencia imprescindible de la corrida?

Gracias a todos los entusiastas, intelectuales, científicos, colaboradores y políticos, que tanto han enriquecido mis conocimientos en la materia. Entre todos hemos hecho posible que la Venta del Batán no sea hoy un centro animalista, en el que lo querían convertir la Sra. Carmena y compañía.

Señor don Fernando Benzo, gracias por la gestión de las ambulancias el pasado fin de semana, y sobre todo a usted y a todos sus colaboradores por el gran Plan Pentauro. Sr. Don Luis Lafuente, gracias a usted y a sus acompañantes por la visita de inspección del pasado mes de octubre, para el futuro proyecto de la Venta del Batán.

El Centro Superior de Maestría en Tauromaquias no necesitaría más apoyo económico que el que actualmente tienen previsto asignar las instituciones, empresa y ganaderos. Este centro servirá para introducir nuevos conceptos de útiles, formas y modos de formación y promoción profesional de novilleros.

Excelentísima señora doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, no se deje utilizar por personas que por falta de sensibilidad y de respeto que merece la figura del gran torero, insigne y desaparecido alma de la Escuela en sus orígenes (José Cubero “Yiyo”), organizaron un acto el mismo día y a la misma hora en la Escuela de la Plaza de las Ventas, para contrarrestar el sentido y sincero homenaje que le ofrecimos los cabales en la plaza que también lleva su nombre de la Venta del Batán. En cuyo acto, por mis sentimientos encontrados de cuando yo inicié y de los que inician ahora, y por las citadas ausencias, me sentí profundamente abatido y decepcionado.

Los chavales no deben sufrir nuestras miserias, odios, rencillas, cobardías, traiciones, envidias, etc. Debemos transmitirles actitudes y comportamientos de grandeza torera y humana, de romanticismo, de sinceridad, de compromiso, de ética y a veces rearme moral.

Todos hemos de cambiar comportamientos y de trabajar conjuntamente para no alejarnos de los aficionados.

Me voy sin que nadie me lo haya pedido. Vine al proyecto con mucha ilusión y me separo con tristeza.

Sinceramente.

Talavera de La Reina, a 19 de diciembre de 2019.

José Miguel Arroyo “Joselito”