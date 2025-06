Joselito Adame, Roca Rey y Jarocho cortan una oreja por coleta en Burgos

Joselito Adame, Roca Rey y Jarocho han obtenido este sábado un trofeo cada uno en el segundo festejo de la feria de San Pedro y San Pablo en Burgos.

Roca Rey firmó una faena resuelta y precisa al segundo, iniciada con excesiva parsimonia, llenando mucho la escena, con cambiados por la espalda. En una baldosa se lo hizo todo el peruano, temple mando y ligazón a un “Barbaceno” de Parralejo muy bravo en la muleta que embistió con ritmo, clase y repetición.

Un tanto frío el público burgalés, que no terminó de entrar en la faena hasta el epílogo con los circulares invertidos y unas bernadinas de extraordinario ajuste como broche. La espada se fue a los blandos, bien la presidenta no concediendo el segundo trofeo.

Empujó con fijeza en el peto el quinto, de pobre presencia. Lidió en el tercio de banderillas el propio Roca Rey. El de Parralejo llegó sin fuelle al último tercio, de mortecina embestida, sin opciones Roca Rey en una faena porfiona.

Jarocho se las vio con un toro, el tercero, muy terciado de presencia, nada claro que peleó con la cara arriba en el peto, Jarocho padre limpió la embestida, limando defectos. Llegó al último tercio embistiendo con la cara arriba y punteando la muleta de Jarocho, que estuvo resuelto y capaz, teniendo en cuenta su escaso bagaje, sacando partido por ambos pitones. Emborronó su buena actuación con un desastroso uso de la tizona.

EFE Jarocho, durante su actuación este domingo en Burgos

Al que cerraba plaza, de mayor remate que sus hermanos, Jarocho muy espoleado lo recibió con una larga cambiada. Se echó de rodillas en la apertura de faena, por ayudados, a un toro que embistió con mayor pujanza que el resto de un descafeinado envío. Faena enfibrada y con intensidad, corriendo bien la mano sobre la diestra. Lo intentó al natural, pero por ahí el animal soltaba la cara. Esta vez el torero de Huerta del Rey no dejó escapar el triunfo cobrando una gran estocada hasta las cintas.

Joselito Adame tiró de oficio y técnica con el primero, un toro que embistió bien en los primeros tercios, pero tras un fuerte golpe contra las tablas al inicio de faena, se afligió, rajándose a tablas.

Fue devuelto el inválido cuarto, en su lugar salió un colorado despegado del suelo, al que lanceó con facilidad Adame. Tras el vistoso quite por zapopinas rematado con una larga, en la muleta el torero hidrocálido basó su faena al natural, el pitón más claro de un animal manejable pero que no terminó de entregarse en su embestida. Voluntarioso trasteo que no llegó a coger vuelo. Una estocada de rápido efecto le valió el trofeo.