José Escolar y Rehuelga, duelo 'cárdeno' este domingo en Las Ventas

Los imponentes toros de José Escolar y Rehuelga que van a protagonizar el desafío ganadero del próximo domingo en la Plaza de Toros de Las Ventas ya han sido desembarcados.

En el cartel se citarán tres toreros de gran atractivo para la afición venteña. Damián Castaño, Juan de Castilla, que regresa tras la grave cornada sufrida en Bayona el 30 de agosto, y Miguel Andrades, que confirmará alternativa tras haber dejado un buen paso como novillero en Madrid.