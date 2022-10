Jorge Molina da la vuelta al ruedo en la cuarta del Zapato de Oro de Arnedo

El novillero Jorge Molina ha dado este sábado la vuelta al ruedo en la cuarta de la XLVII Feria del Zapato de Oro, de Arnedo (La Rioja).

Un tercio de entrada. Se han lidiado seis novillos de Adolfo Martín, serios de presentación y de juego desigual.

El primero, encastado y repetidor, aplaudido en el arrastre. Noble y toreable con calidad el segundo, también aplaudido en el arrastre. Con peligro y a la defensiva el tercero. El cuarto, un novillo que iba y venía sin más. Reservón y sin entrega el quinto. Fijo, noble y repetidor el sexto, premiado con la vuelta al ruedo.

Manolo de los Reyes ha sido cogido con el quinto de la tarde y ha sido trasladado al hospital de Calahorra con una luxación en la escápula derecha.

José Rojo, oreja y silencio.

Yon Lamonthe, vuelta y vuelta.

Jorge Molina, silencio y silencio tras dos avisos.

José Rojo ha estado ante un novillo que había que dominar y, tras llevarse una voltereta, se nota que no ha superado la prueba. El cuarto, aplaudido de salida, ha sido aplaudido con el capote y luciéndose en las banderillas. No hay acople a un novillo loco por embestir, pierde pasos y no se queda quieto. Faena sin fundamento alguno.

El francés Yon Lamonthe, sin terminar de redondear las series en inicio, se va haciendo poco a poco con la embestida del novillo, muchas series sin elevar el tono hasta perder gas y quedarse corto por los dos pitones y sin emocionar en la faena. Pese a todo, ha dado una vuelta al ruedo y otra en su segundo, con el que ha hecho una faena muy simplona, sin consecuencias, muy contorsionista para calentar el ambiente, cosa que no ha conseguido.

Jorge Molina se ha encontrado con un novillo que se quedaba un poquito corto, que medía, y no ha podido sacar series. Sin acople y con las pretensiones de un novillo que siempre estaba a la defensiva. En el sexto ha tenido un esperanzador inicio de faena con la derecha, con despaciosidad, con temple, mano baja y entendiéndolo bien. Luego la faena, en vez de ir a más, ha ido a menos, dejando algún momento bonito por el izquierdo pero la faena pedía más. El novillo se va al desolladero sin sacar todo lo que llevaba dentro. Pincha hasta cinco veces utilizando el descabello.