Joaquín Galdós: ”Sevilla me ha hecho ver que puedo triunfar en las plazas más exigentes”

“Sevilla es una plaza que invita a soñar”, comenzó Joaquín Galdós su paso por El Albero de esta semana tras su destacada tarde en la preferia maestrante. “Había tenido tardes buenas de novilleros pero quería ya debutar como matador. Ha sido uno de los días bonitos de mi carrera. Quizá no se pudo redondear con la espada, pero tampoco quiero quitarle méritos a que la afición de Sevilla me haya cogido con tanto cariño y respeto”.

El torero peruano dio una vuelta al ruedo ante su lote de toros de Torrestrella. Un premio que pudo ser mayor de no haber fallado con los aceros. “He intentado ver qué pudo pasar con la espada. He visto las imágenes y creo que me tiré un poco rápido, con todo, y eso me hizo pinchar algo delantero, donde hay más hueso. A lo que más le dio vuelta es a lo positivo que ha sido mi actuación y que de aquí para adelante tengo motivos para ilusionarme con Madrid ya la próxima semana”.

El notable estilo de Joaquín Galdós El diestro peruano dio una vuelta al ruedo tras lidiar al mejor toro de la interesante corrida de Torrestrella. Garrido fue ovacionado, Cadaval silenciado Manuel Viera | Sevilla 01 may 2019 - 22:00 Twitter Facebook whatsapp Compartir

Ésta de Sevilla fue la primera corrida de su temporada europea, una circunstancia que “no es fácil”, reconocía Galdós. “Es complicado porque he toreado poco en estos últimos meses. Era una prueba difícil además con una corrida con muchos matices, una corrida muy de público. Creo que aproveché a mi lote con las condiciones que tuvo y de no ser por la espada podíamos estar hablando de un triunfo importante. Pero llego a Madrid con moral para seguir dando que hablar”.

A pesar de todo, el joven diestro no desfallece en su idea de entrar en las grandes ferias y explicaba en COPE que “torear es imporante y he tenido apoderados con los que he podido mantener la regularidad. El año pasado triunfé en Granada, Bayona, Dax, Lima dos años seguidos... eso me ha dado aliento. Pero el toro y la responsabilidad de las grandes ferias te hace ver que la preparación con la que llegas es más importante que otras cosas”.

“No me importaría torear menos y estar en más ferias importantes”

En apenas una semana, Galdós hará el paseíllo en la Feria de San Isidro en la corrida de Valdefresno. Una plaza en la que no ha tenido suerte, ya que “en Madrid siempre que he toreado, tanto de matador como de novillero, no ha triunfado nadie. Ni yo ni ningún compañero. Han sido tardes de todo cuesta abajo que cuesta levantarlas. Pero confío en que cuando uno está en buen momento y se ha esforzado, hasta parece que los toros embisten más. Sevilla me ha valido para romper el hielo de la temporada y para hacerme ver que puedo triunfar en las plazas más exigentes”.

Por último, Joaquín Galdós también habló en El Albero de su relación con su compatriota Andrés Roca Rey y su deseo de actuar juntos en carteles. “Sería bonito. Él se ha ganado en la plaza estar en los carteles en los que está. Mi camino está siendo más despacio, pero estoy convencido que algún día nuestros caminos se juntarán. Quizá al no ser nuestro país no se ve tan interesante como pasa en Perú. Me encantaría torear con él en Sevilla, en Madrid... pero todo tiene su tiempo. Y todo llegará. Estoy seguro que cuando acabe el año se hablará de otra forma de mí”, concluyó.