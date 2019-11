Jesús Hijosa: “Que los profesionales vengan a los pueblos y me digan si hay futuro para las novilladas”

Las cuentas claras. Con datos objetivos, Jesús Hijosa ha querido remover conciencias en los últimos días. El circuito de las novilladas en plazas de tercera y cuarta categoría se desangra por no ser viable económicamente. Son muchos los festejos que se han perdido en los últimos años al no poder ser rentable. Ni siquiera cubrir gastos.

Por ello, el alcalde de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra convocó la pasada semana al Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Ferias de Novilladas para proponer varias medidas encaminadas a buscar soluciones e intentar que se detenga esta sangría de pérdida de festejos que son necesarios para la supervivencia de la misma Fiesta. Sin cantera hoy, no habrá futuras figuras del toreo mañana.

Sin embargo, Jesús Hijosa no es muy optimista ya que, según explicó en El Albero, “hay un gran inmovilismo. Y cuando alguien sale y hace algún comentario o plantea alguna iniciativa, unos se ponen de manos y otros de uñas. No entiendo que quienes están viendo de cerca lo que pasa, los profesionales, no se den cuenta que hayamos perdido cientos de novilladas y nadie diga que hay que tomar soluciones. Debía haber sido el sector taurino quien tendría que haber puesto estas medidas antes. Que se vengan a los pueblos donde se dan novilladas y que me digan si hay futuro”.

Sin pelos en la lengua, el alcalde de Villaseca también comentó la postura cómoda de ANOET, la patronal del empresariado taurino que “ahora se han puesto a rebufo, dicen que les interesa y que van a apoyar pero han estado muchos años sin hacer nada. Lo que espero es que también el resto de estamentos tiren del carro y se sumen. Que nadie se sienta perjudicado ni piense que estamos en contra de nadie. Hemos hechos unos planteamientos porque las novilladas se mueren”.

Horas antes de conocerse que el Foro de Prmoción, Defensa y Debate de las Ferias de Novilladas fuese premiado con el Premio Nacional de Tauromaquia 2019, su presidente explicaba en COPE que había hecho “muchos números y he visto de donde se puede restar. Y ahora mismo, tomando los mínimos en plazas de tercera y cuarta categoría, entre los sueldos de tres novilleros y Seguridad Social, estamos hablando de 22-23.000 euros. Eso es supercostoso. Una novillada de primera línea se puede pagar sobre 14-15.000 euros y ahí poco podemos quitar porque bastantes sacrificios hacen los ganaderos”.

Hijosa explicaba los gastos que podrían plantearse reducir: “Se puede quitar un veterinario y que las ambulacias fuesen costeadas por la administración ya que pagamos la Seguridad Social. Ahora hay seis picadores y con un toro menos fiero y más moldeable, hay que plantearse por ejemplo poner tres picadores por novillada. Creo que tres terceros son excesivos. Y tres ayudas de mozos de espada también. Serían nueve sueldos menos y nueve boletines para la Seguridad Social. Con este recorte, más ese veterinario menos y el tema de las ambulancias, sería una gran carga que nos quitariamos sin alterar el espectáculo”.

La reducción de profesionales es un tema polémico que no terminan de aceptar las distintas asociaciones. Algo que justicaba así el alcalde de Villaseca: “Quitar personal en estas plazas de tercera y cuarta y en estas novilladas, es hacer más viable un sector y poder hacer más festejos. Lo que veo es que según está esto ahora mismo, se van a acabar muchas novilladas. Y después, los profesionales que ponen el grito en el cielo, luego muchos de ellos van por debajo de los mínimos a muchas plazas sin quejarse y sin denunciar lo que hacen algunos empresarios”.

Y es que para Jesús Hijosa “en los pueblos, en vez de dar novilladas, la solución es dar un festejo de recortes o toros a la calle. Al final, el perjudicado es el toreo”, concluyó.