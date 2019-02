Jesulín: "En Madrid, Pamplona o Bilbao mis deberes quedaron hechos"

“Nunca dejé de torear. Puse un punto y seguido en 2017 cuando me retiré del circuito de las grandes ferias, que son las que dan presión. Mis deberes estaban hechos y busqué el descanso. Reaparecí en 2010 para conmemorar mis veinte años de alternativa y hacer temporada, pero no fue mi intención estar en las grandes ferias. El hecho de no seguir toreando fue debido a que cada torero tiene su control y sus formas de hacer las cosas. A lo mejor es que fui demasiado exigente conmigo mismo defendiendo mis intereses. Así que por una u otra causa toreé muy poco, y estas últimas temporadas nada. El pasado año tomé el pulso de lo que quería hacer, y de mi única actuación me fui contento. Ahora mi objetivo es estar muy preparado para el año 2020 y conmemorar toreando mis 30 años de alternativa". Con estas palabras anuncio Jesús Janeiro su vuelta a los ruedos el próximo 24 de marzo, en la plaza de toros sevillana de Morón de la Frontera, junto a Enrique Ponce y Cayetano, con toros de la ganadería de El Torero.

En un multitudinario acto en el taurino hotel Vincci La Rábida de Sevilla, con proliferación de representantes de la prensa del corazón, moderado por el periodista Enrique Romero, el empresario organizador del festejo, el sanluqueño Carmelo García, y el propio diestro de Ubrique, explicaron los pormenores del festejo inaugural de la temporada en la localidad sevillana.

Carmelo García explicó como el pasado día de Navidad, en su casa, se gestó la vuelta del torero de Ubrique en la plaza de Morón, “no fue fácil contratarle, pero le convencí” y además dijo “lo que mayor ilusión me hacía era organizar esta corrida de toros con un maestro muy unido a mi vida profesional como torero. Así que le estoy poniendo todo el cariño del mundo para que la vuelta de Jesulín sea todo un acontecimiento en una plaza que necesita sea puesta en valor, que además es propiedad de la familia Morilla, muy vinculada, por otra parte, al diestro de Ubrique”.

Contestó, Jesús Janeiro, a las preguntas de los informadores taurinos y dijo que, la continuación de la temporada dependerá de como se encuentre en Morón. “Ya digo que mi objetivo está puesto en el 2020, incluso estar entonces en algunas plazas de primera categoría, porque en otras, como Madrid, Pamplona o Bilbao, ya digo, mis deberes quedaron hecho”.

El torero gaditano tiene muy claro lo que desea. “Sé lo que quiero cobrar y las ganaderías que quiero torear. Mi idea es torear dos o tres corridas más esta temporada, una en junio, otra en agosto y quizá en septiembre u octubre la tercera, y en plazas donde no sea mucha la presión. Se que me llamarán, como lo hicieron el pasado año, entonces descarté exclusivas y también sustituciones. Este año el empresario de Granada y Algeciras me ha ofrecido torear en sus plazas, y le he dicho que vamos a esperar que pasa en Morón. Sí me haría ilusión torear la goyesca de Ronda junto a Francisco Rivera, y con Espartaco. Conmemoraríamos veinticinco y treinta años de alternativa. Lo estoy liando, y ojalá se pudiese llevar a cabo”.

Jesulín de Ubrique concluyó diciendo que “soy conservador por naturaleza y voy a seguir siéndolo. Quiero hacer las cosas bien. Y lo más importante es que cuando esté delante del toro pueda respirar y estar tranquilo”.