La izquierda de Téllez y la entrega de Serrano triunfan en Bargas

La plaza de toros de Bargas lleva varios años asociada a la ganadería de Conde de Mayalde. Y es una dupla de éxito que, este año, renovó su contrato de satisfacción. En primer lugar porque en la plaza toledana gustan del toro amplio, pero que también embista, y ambos extremos se llevan cumpliendo en gran medida para satisfacción de su público. Este año no fue excepción.



El primero de Mayalde fue un buen toro, y con él Manuel Escribano anduvo entregado, con ajuste y recio, conduciendo las embestidas con poder, y dejando una muy buena estocada cobrada al primer viaje.



La faena del de Gerena (Sevilla) al cuarto fue firme pero desigual en la limpieza de los pases y algo espesa, con la dificultad añadida de la molesta acción del viento. Curiosamente lo mejor llegó al natural, sin contar con el armazón de la ayuda. Esta vez Escribano no anduvo acertado con los aceros.



Actuación firme de Sergio Serrano en el encastado segundo, un toro que a veces se lo pensó, pero que no hizo dudar al torero albaceteño, que lo recibió de rodillas tanto en el inicio de capote como de muleta. Cobró una estocada casi entera que hizo rodar al tal "Víbora".



El quinto fue un toro pamplonica por cornalón. Tal conformación impidió el ajuste en los embroques, lo cual no significa que Serrano se aliviara, si bien la brillantez no tuvo continuidad. Pasaportó al serio toro con rectitud y decisión a la primera, aunque la colocación del acero fue algo desprendida.



La faena de Ángel Téllez al tercer gran toro de Conde de Mayalde tuvo enorme verdad y nulo artificio. Hubo varias series de naturales sensacionales, bamboleando la muleta y llevando al animal despacito y enroscado.



Con la derecha no hubo tanta templanza ni calidad, pero el toreo con la izquierda eclipsó las deficiencias con la diestra, lado por el que también es cierto que el toro ofreció menos calidad. El buen uso de la espada le granjeó las dos orejas de un animal que fue premiado con la vuelta al ruedo.



Menos calidad y entrega tuvo el sexto, pero no así la actitud de Ángel Téllez, que ofreció firmeza sobresaliente sin brillo externo. Necesitó de tres ataques con el estoque para acabar con su antagonista.





FICHA DEL FESTEJO

Bargas (Toledo), lunes 20 de septiembre de 2021. Media plaza sobre un aforo permitido del 75%.

Toros de Conde de Mayalde, muy bien presentados. Bravos primero y segundo, este último ovacionado en el arrastre. Tercero bravo y de gran calidad, de nombre 'Guardamontes', número 2, de pelo burraco, premiado con la vuelta al ruedo. Cuarto bueno por el izquierdo. Quinto y sexto sin entrega.



Manuel Escribano, oreja tras aviso y ovación tras aviso.



Sergio Serrano, oreja y oreja.



Ángel Téllez, dos orejas y ovación tras leve petición.