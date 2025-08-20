Illescas y su apuesta torista con Cebada Gago para el 1 de septiembre

llescas se consolida en la recta final del verano como uno de los cosos de referencia para los aficionados al toro. El próximo 1 de septiembre, con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, se celebrará en la plaza toledana una corrida del mítico hierro de Cebada Gago, ganadería legendaria del campo bravo.

fotogalería Los toros de Cebada Gago para Illescas

El cartel está compuesto por tres toreros que atraviesan un momento de proyección. Damián Castaño, que este mismo martes cortó una oreja en Bilbao con la corrida de Dolores Aguirre y que reapareció en Santander frente a los toros de Miura tras una grave cornada, será el encargado de abrir plaza.

En segundo lugar actuará el toledano Gómez del Pilar, nombre habitual en Las Ventas, donde en la pasada Feria de San Isidro consiguió pasear una oreja de peso.

Cerrará la terna el mexicano Diego San Román, que ha dejado actuaciones de gran firmeza en España y en su país natal. En San Isidro destacó frente a la corrida de Fuente Ymbro, demostrando personalidad y proyección.

El festejo comenzará a las 18:30 horas y contará con un encierro de serios ejemplares de Cebada Gago, uno de los hierros de mayor tradición en el campo bravo español.