Huesca prorroga la gestión de la empresa Tauroemoción hasta 2026

El Ayuntamiento de Huesca ha oficializado la prórroga a Tauroemoción para que la empresa continúe con la gestión de la feria taurina de la ciudad durante el año 2026. Esta decisión consolida una relación que comenzó en 2018 y que ha sido clave para el resurgimiento del ciclo oscense.

La medida se fundamenta en la valoración positiva del trabajo realizado por la compañía que lidera el empresario Alberto García. Durante su gestión, la plaza de toros de Huesca ha experimentado una notable revitalización, recuperando el interés de los aficionados y mejorando de forma significativa la asistencia a los festejos.

Uno de los hitos más destacados de esta etapa ha sido el éxito en la taquilla. La feria ha colgado el cartel de “no hay billetes” en dos ocasiones durante 2025, un hecho insólito en la historia reciente del coso, a lo que se suma otro lleno registrado en la temporada de 2024.

La clave de este crecimiento ha sido la cuidada confección de los carteles, que han contado con la presencia de las principales figuras del toreo y ganaderías de prestigio. Estas rematadas combinaciones han posicionado a la feria de Huesca como una de las más relevantes del mes de agosto en el calendario taurino.

Continuidad para un modelo de trabajo

Con la prórroga para 2026, el Ayuntamiento de Huesca muestra su respaldo a un modelo de gestión que considera exitoso. La decisión no solo reconoce los logros obtenidos, sino que también aporta estabilidad al proyecto y a su impacto económico en la ciudad.

Esta continuidad permite a Tauroemoción trabajar con la antelación necesaria en la planificación de la próxima feria. El objetivo es mantener el nivel alcanzado y asegurar que el ciclo se mantenga entre los más importantes y atractivos del panorama taurino nacional.