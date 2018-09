Un gran festival para la Asistencia Social de La Macarena

En el Salón de Carteles de la plaza de toros se han dado cita los representantes de Pages, Ramón Valencia y Pedro Tamayo, el Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, la pintora, autora del cartel, Zenaida de Pablo Romero, los matadores de toros Pepe Luis Vázquez, Dávila Miura y Andrés Roca Rey, y el novillero Manolo Vázquez.

Hizo la presentación de este festival taurino, a beneficio de la Asistencia Social de la Hermandad de la Macarena, el empresario Ramón Valencia agradeciendo la participación desinteresada de toreros y ganaderos, y destacando la presentación en Sevilla como novillero de “un futuro matador de toros, un joven novillero de dinastía, nieto de toreros, que el próximo sábado se presentará en la plaza de toros de Osuna como novillero con caballos. Este nuevo Manolo Vázquez es una nueva esperanza de Sevilla”.

Se refirió Valencia a la confección del cartel que “ha sido larga desde el pasado mes de diciembre en el que se empezó a poner en marcha y, además, difícil por la singularidad del propio cartel. Al final creemos que hemos conseguido un gran festival en el que hemos reunidos a los matadores de toros, Pepe Luis Vázquez, Francisco Rivera “Paquirri”, Eduardo Dávila Miura, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey, además del novillero Manolo Vázquez, que hará su presentación en Sevilla, y que lidiarán respectivamente reses donadas por la ganadería de Núñez del Cuvillo, Jandilla, Daniel Ruiz, Miura, Garcigrande, Luis Algarra y Juan Pedro Domecq”. También habló el empresario del precio de las localidades “que oscilarán entre los 20 y 40 euros de tendido, los mismos precios que tuvieron las de ese otro festival celebrado en 2013”.

Por su parte el Hermano Mayor de la Hermandad sevillana, José Antonio Fernández Cabrero, agradeció la colaboración de todos los intervinientes, “empresa, toreros y ganaderos", estando seguro de que “obtendremos unos brillantes resultados económicos para los más necesitados". Y se preguntó “¿por qué a la Hermandad se le ocurrió este festival? Pues para recobrar lo que se hizo en el pasado. Porque aquellas experiencias fueron muy gratificantes para la Hermandad y sus necesitados”. Y añadió, “si las hermandades no siguen actuando para lo que fueron fundadas, en no más de treinta años no tendrán ningún sentido”

La autora del cartel, la pintora Zenaida de Pablo Romero, explicó la forma de cómo le llegó la propuesta y las circunstancias que se dieron para la culminación de su obra, “realizada con tiza en pastel e intentando darle con el colorido un punto de sensibilidad a una representación de esperanza y alegría”.

Las entradas estarán a la venta desde el próximo 8 de octubre. Y los abonados dispondrán de los días 8 y 9 para adquirir sus asientos.