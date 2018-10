Gómez del Pilar: “La vuelta al ruedo en Las Ventas pone en valor mi temporada”

Comenzó la temporada en Madrid y concluyó la misma en idéntico coso. Noé Gómez del Pilar dio una vuelta al ruedo con la corrida de Partido de Resina el pasado viernes, Día de la Hispanidad, en la plaza de toros de Las Ventas.

“Si no hubiese sido por el pinchazo, tenía casi la oreja en la mano”, comenzó relatando Gómez del Pilar en El Albero, “pero es bonito que la afición de Madrid te espere y te trate bien. Pero para ello hay que dar la cara. Esa vuelta al ruedo pone en valor mi temporada”.

El diestro madrileño reconocía que “nunca había toreado nada de Partido de Resina. Pero ahora con internet me había empapado de cómo son estos toros. Es verdad que antiguamente tenían veinte o treinta pases, que se dejaban. El que menos lo hacía tampoco ponía muchas dificultades. Tenían su lío y su faena. Pero el otro día en Las Ventas hubo toros, como el segundo mío, que no los vi por ningún lado”.

“Ahora estoy en este tipo de corridas duras de las que han emergido muchos toreros”

Gómez del Pilar suma cuatro paseíllos en Las Ventas como matador de toros y lo ha hacho siempre encuadrado en corridas denominadas duras. Victorino Martín, Dolores Aguirre, un Desafío Ganadero y ésta última de Partido de Resina. A pesar de ello, a Noé no le importa estar anunciado de momento en este tipo de festejos. “Lo que me preocupa es quedarme en casa, no que me encasillen con este tipo de corridas. Hay que ser honesto y ojalá pegase un pelotazo importante. Pero no dejaría de lado estas corridas. Las figuras siempre han matado todo tipo de hierros”.

Abrir y cerrar temporada en Las Ventas ha sido la experiencia de Gómez del Pilar este año, y “ojalá pudiese hacerlo el próximo. En Madrid son días en los que uno sale de casa y no sabe si va a volver. Así lo demostró Rubén Pinar el otro día en Las Ventas. Madrid es la que nos espera, por la que luchamos y siempre es un gusto torear ahí”, concluyó el joven torero.