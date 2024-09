Los Gitanos y Nuevo Futuro presentan su Festival para la Maestranza del 12 de octubre

Manuel Viera | COPE Utrera

Este mediodía se ha hecho oficial el cartel que cerrará la temporada taurina en la Maestranza de Sevilla el próximo 12 de octubre. Un festejó benéfico para la Asistencia Social de la Hermandad de Los Gitanos y la Asociación Nuevo Futuro y que servirá para rendir homenaje al maestro de Camas, Curro Romero. En el Salón de Carteles de la plaza de toros se dieron cita los representantes de Pagés, Ramón Valencia Pastor y Ramón Valencia Canorea, organizadores del festejo; el Hermano Mayor de la Hermandad de Los Gitanos, José María Flores Vargas; la presidenta de Nuevo Futuro, Mónica Gutiérrez Muñoz, y el coordinador del Festival, Juan Antonio Ruiz “Espartaco”. Asistió también el autor de la pintura que ilustra el cartel, el artista pintor Juan Valdés, y el delegado del gobierno de La Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez.

Fue Ramón Valencia quien agradeció la participación desinteresada de toreros y ganaderos, destacando de forma especial el reconocimiento que se la dará al maestro de Camas, Curro Romero, por su trayectoria y, sobre todo, por lo que ha significado para Sevilla. Dijo el empresario que “considero un éxito terminar la temporada de toros en la Maestranza con este festival cuya recaudación irá a parar a la Acción Social de la Hermandad de Los Gitanos y la Asociación Nuevo Futuro. Como cualquier gran evento que se organiza ha sido complicado conformar este cartel, que sin la ayuda de los que en él participan hubiese sido imposible. Es un cartel muy del gusto de la ciudad de Sevilla y creemos ha quedado muy bien rematado”. “Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Daniel Luque, Oliva Soto, Pablo Aguado, y el novillero Javier Zulueta lidiaran reses de distintas ganaderías que serán anunciadas en los próximos días”, concluyó el empresario.

Valencia Canorea se refirió al precio de las localidades que se “mantienen igual que las del festejo del pasado año, oscilando entre los 15 euros de la localidad más barata hasta los 75 euros de una barrera se sombra. Los abonados que lo deseen podrán contar con su localidad reservada. Como en festivales anteriores se dispondrá de una “fila 0” para todas aquellas personas que quieran aportar su donativo”.

Por su parte el Hermano Mayor de la Hermandad, José María Flores Vargas, manifestó su agradecimiento a “la Real Maestranza de Caballería, por permitir la organización de este festival cuya recaudación irá a parar a la Acción Social de nuestra Hermandad y también a la obra social de Nuevo Futuro. Gracias también a todos aquellos que ha hecho posible este festejo y de manera especial a los toreros, cuadrillas y ganaderos por hacer viable esta celebración. Y, como no, a Juan Antonio “Espartaco” por su desinteresado trabajo”. Se refirió después Flores Vargas al maestro de Camas. “A Curro Romero le han dado homenajes de todo tipo, e incluso nuestra Hermandad lo homenajeó en el teatro de la Maestranza con todos los artistas del cante que fueron y son sus amigos, pero ahora se lo daremos aquí, en su plaza y con todos los honores. Por este motivo hacemos un llamamiento a todo el pueblo de Sevilla para que llenen la plaza por esta causa solidaria”.

La presidenta de Nuevo Futuro, Mónica Gutiérrez, compartió el agradecimiento del hermano Mayor y dio unas emotivas gracias en nombre de “sus niños” acogidos. Además dijo que “con lo que obtengamos vamos a ayudar a mantener un piso para que en él puedan emanciparse los mayores de 18 años que tienen que salir de nuestra asociación y carecen de medios para vivir. Así que gracias, gracias, gracias”.

Juan Antonio Ruiz Espartaco dijo haber sido “un placer colaborar para este acontecimiento, pero prefiero mejor ser torero que empresario. Ha sido muy complicado organizar todo esto, sobre todo por las esperaras. Espera de Morante y de otros, y a mi no me gusta se pesado, aunque por esta causa lo he sido y ha valido la pena. Me hubiese gustado participar en la plaza toreando, pero mi situación física no es ahora la adecuada y me es imposible. Respecto a las reses a lidias manifestó que “es difícil a esta alturas completar una novillada, así que serán los toreros quienes escojan las reses que le les guste. En unos días serán anunciadas las ganaderías a las que pertenecen”.

El pintor Juan Valdés explicó su obra con breves palabras. “He querido plasmar todo el significado de un artista del toreo, y lo he querido recordar en su mejor momento como torero, toreando en la plaza. También en los momentos actuales con esa serenidad que muestra su cara. Si tapamos al Señor de la Salud nos parecerá que el maestro sujeta la cruz”

Incógnita de Morante en San Miguel

Al final del acto y a pregunta de los periodistas, Ramón Valencia se manifestó sobre la incógnita de la participación de Morante en la Feria de San Miguel. “El domingo pasado llamé a José Antonio por si le apetecía comer juntos, estaba en Lisboa con su apoderado y familia. Me lo aceptó y allí fuimos. Durante la comida le planteé mi esquema. Él está bien, progresando adecuadamente. Quedamos en que me llamaría para decirme si puede estar o no el próximo domingo o lunes. Tiene contrato y hasta que él no me diga “no”, la empresa no puede hacer nada. Sí quiere estar en el Festival, por eso lo hemos anunciado”.