Ginés Marín: “ En Olivenza demostré cómo vengo esta temporada”

Suya fue una de las faenas más redondas de la pasada Feria de Olivenza. Frente a Morante y Roca Rey, Ginés Marín emergió este domingo para firmar una actuación rotunda que le permitió salir a hombros y reivindicarse de cara a una temporada que debe ser clave para él.

El torero nacido en Jerez de la Frontera, reconoció en El Albero que “iniciar la temporada en Olivenza es bonito y especial. Y si la tarde acaba con triunfo, es para estar feliz. Pero también un poco contrariado porque de haber matado los dos toros podía haber sido aún más rotundo todo”.

“Cuando uno sabe que tiene condiciones y cualidades, está tranquilo porque a todo el mundo le llega su momento”

Ginés triunfó a base de un clasicismo que ha sido su marca desde que inició su andadura en los ruedos. “Es el toreo que he buscado y que quiero expresar. Quiero crecer día a día, y no solo en el clasicismo, si no en pureza, entrega y capacidad. Es lo que intento mejorar cada tarde”.

Y ese afán de superación y de conquistar triunfos lo expresaba así en El Albero de cara a una temporada que se antoja clave en su carrera. “La intención es estar por encima de todos los demás, pero eso hay que demostrarlo en la plaza. En Olivenza demostré cómo vengo esta temporada y la disposición que traigo. Estoy seguro que a poco que me ayuden los toros y la espada ruede, habrá triunfos importantes en estas primeras ferias del año”.

Ginés Marín también habló del pequeño frenazo que sufrió su carrera el pasado año sin un triunfo rotundo en las principales ferias del inicio de temporada. Y es que para el joven diestro, “hay una cierta impaciencia que nos invade a todos en querer que los toreros seamos figuras del toreo en dos años. Y eso es muy difícil. Todos los toreros no somos iguales, unos llegan antes y otros después, pero lo importante es llegar y hacerlo bien. Ser figura del toreo supone muchas cosas y una importante, es saber mantenerse”.

“En Otoño se hizo el bombo y parecía que estaba inventado para esa feria porque todo salió bien”

Por último, el diestro también explicó que qué consiste su apuesta por la juventud fuera de los ruedos con la creación de un Club Joven y la celebración este pasado mes de febrero del segundo Encuentro Joven en tierras extremeñas. “Ha sido un proyecto que comenzó el pasado año y que fue novedoso porque nunca se había hecho. Con este club joven que he creado no voy a salvar el toreo, pero quiero poner mi granito de arena para alimentar la afición de los jóvenes taurinos y acercar la tauromaquia a quienes no la conocen”, concluyó Ginés Marín.