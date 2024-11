Finito de Córdoba: "Ser torero, que es lo más bonito del mundo, me hace sentir joven y feliz"

Pablo Rivas

Finito de Córdoba habló en exclusiva a COPE durante su visita al bolsín taurino de La Carlota (Córdoba), un evento que apoya año tras año a los jóvenes aspirantes a toreros.

En sus declaraciones, Finito resaltó la importancia de este tipo de iniciativas que brindan oportunidades a "muchachos que lo necesitan": "Sabemos que la fiesta atraviesa un momento difícil, por un lado, y dulce por otro. Es como que se ha reivindicado la gente joven y este es un lugar para que se congregue mucha gente joven y sirve para disfrutar y alimentarse lo que es nuestra tradición y la cultura de la tauromaquia".

El diestro también recordó sus propios inicios en un evento similar: "Yo lo hice en Isla Fantasía, es un complejo, un parque acuático que existe en Premia de Mar, allí en Barcelona y afortunadamente había un concurso que también se venía haciendo anual. Pude llegar a dos finales de los tres años que participé y la oportunidad de vestirte de luces y delante de un novillo, poderlo disfrutar".

Finito de Córdoba manifestó su satisfacción por seguir vinculado a la tauromaquia: "Esto me llena satisfacción, al igual que al margen de todo lo conseguido, todo lo realizado, pues a día de hoy lo que verdaderamente me llena es que sigo con la misma afición que cuando empezaba. Y eso es muy bonito, porque se ha convertido en una forma de vida, entonces me hace sentir joven, me hace sentir feliz y bueno, y sobre todo ser torero, que eso para mí es lo más bonito del mundo".