Fernando Adrián abre la Puerta Grande de Guadalajara en su reaparición

El diestro madrileño Fernando Adrián ha reaparecido este sábado en la plaza de toros de Guadalajara, donde ha sumado un nuevo triunfo en su temporada al cortar una oreja de cada toro de su lote y salir a hombros por la Puerta Grande del coso de Las Cruces, según informa mundotoro.com. Su actuación estuvo marcada por la entrega, el valor y el buen toreo, especialmente ante el sexto, con el que dejó una faena de gran exposición y rematada con bernadinas muy ceñidas.

Daniel Luque, por su parte, mostró su solvencia técnica ante dos toros de Alcurrucén con nobleza pero escasa transmisión. Al segundo le cortó una oreja tras una faena bien estructurada y cerrada con luquecinas. En el quinto, la falta de clase del astado restó eco a su labor, y el fallo con el descabello le privó de acompañar a Adrián en la salida en hombros.

Miguel Ángel Perera logró un trofeo del cuarto tras una faena de poder y buen toreo, en la que supo entender a su oponente por ambos pitones y cerrar con intensidad en los terrenos de cercanías. En su primero, de nobleza sin clase, falló con el descabello tras una labor de mérito.