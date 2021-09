Espartaco: "La Fundación ha creado un gran ambiente con las novilladas"

El próximo sábado 4 de septiembre se celebra en Santoña (Cantabria) la última novillada clasificatoria del Circuito del Norte. Será la primera cita en Cantabria ya que una de las semifinales se celebrará en Molledo y la gran final en Santander. Hablamos con una institución en el toreo como es Juan Antonio Ruiz Espartaco, que llega a Santoña como ganadero: "Llevamos a Santoña una novillada muy en el tipo, de buena familia y con la única intención de ofrecer un gran espectáculo y ayudar a triunfar a la terna. No me gusta decantarme por ninguno en concreto pero tengo confianza en lo que llevamos al norte".



El maestro Espartaco tiene buen recuerdo de Santoña y está ilusionado por volver: "Tengo un grato recuerdo de Santoña donde he toreado varias veces. Es una plaza preciosa, al lado del mar, con un encanto especial y una afición extraordinaria y fíjate que de las últimas veces que estuve me llevé una cornada".



Espartaco, patrono de la Fundación, ha sido partícipe a la hora de poner en marcha esta Liga Nacional de Novilladas y ha creído en el proyecto desde el primer momento: "Lo que habéis hecho este año con estos circuitos de novilladas es algo que todo el sector debe de tener muy en cuenta. Van a ser casi 40 novilladas en total y gracias a este proyecto ha permitido a la afición conocer a nombres muy interesantes que han llegado para liderar el escalafón y para ser futuras figuras. Sin este proyecto no habrían tenido esa proyección hacia la afición que están teniendo. Espero que mi novillada del sábado sirva para lo mismo, para ayudar a los tres novilleros a expresarse y a triunfar. Llego muy ilusionado, habéis creado un gran ambiente con las novilladas".



Aquí están los novillos de Espartaco que serán lidiados el sábado en Santoña.