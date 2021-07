Emilio de Justo: “En el toreo los milagros no existen”

La llamada Corrida de la Cultura, la segunda de las citas programadas por Plaza 1 y que han marcado el regreso a la plaza de toros de Las Ventas, consolidó como figura del toreo a Emilio de Justo. La primera plaza de toros del mundo se rindió al diestro extremeño ante un despliegue majestuoso de pureza y verdad. Su compleja y guerreada travesía, con una carrera forjada al otro lado del Atlántico y que encontró en Francia el trampolín definitivo hacia España, alcanza de este modo una nueva dimensión para situarse como la figura del momento.

Sobre ese mismo albero, ahora con el silencio y la majestuosidad del templo como testigos, rememora para COPE las impresiones de un triunfo que ha dado un auténtico golpe de autoridad.

- Primera puerta grande en la plaza de toros de Las Ventas después de esta situación horrorosa que todavía padecemos. ¿Cuáles fueron sus sensaciones?

Es indescriptible. Para sentir lo que siente un torero en una plaza de toros como la de Madrid, que impone y exige tanto, hay que ser torero. Es un sentimiento tan inenarrable... Se aproxima mucho a la sensación de tocar el cielo con las manos. Ver tantos sueños cumplidos, alcanzar esa recompensa a tanta lucha, tantos sacrificios, tantas y tantas derrotas y fracasos es francamente una sensación única en el mundo.

- Es la segunda vez que atraviesa esta puerta grande camino de la calle Alcalá. ¿Con cuál de las dos te quedas?

Son distintas. La primera fue una puerta grande muy bonita. Las circunstancias personales que me rodeaban durante aquella temporada, que empezaba a ser novedad en España, fueron muy especiales. Aquel día llegaba a Madrid con una doble herida: la de la cornada que sufrí ocho días atrás en Mont de Marsans y la de la muerte de mi padre, que nos había dejado unos pocos días antes de la cita. Fue todo muy emotivo gracias al empuje de la gente. Sin embargo, la puerta grande del pasado domingo fue algo mucho más grande. Está llena de mucha más rotundidad, de un convencimiento personal y hacia los aficionados mucho más contundente.

- Ahora, con la temporada taurina hilvanándose puntada a puntada, ¿cree que va a poder rentabilizar el triunfo del pasado domingo en la primera plaza de toros del mundo?

Los toreros que queremos alcanzar la cumbre en el toreo tenemos que tener muy presente una realidad: no solo cuenta abrir la puerta grande de Madrid. El aficionado te exige una regularidad que tienes que demostrar tarde tras tarde en todas las plazas.

- Sabemos de la dificultad mental que supone el vestido de luces. Los miedos, las dudas, la exigencia, el drama y la verdad que os rodea... ¿Qué es más importante para Emilio de Justo: autoconvencerse o convencer?

Creo que van las dos cosas unidas. Si tú mismo no te convences, es muy difícil que puedas convencer a los demás. En el toreo los milagros no existen. Lo más importante en la vida es creer en ti y en tus proyectos.

- En el ánimo de todos se encuentra el anhelo de una gran 'Feria de Otoño' que nos devuelva parcialmente a la normalidad. ¿Espera volver para poder refrendar su éxito?

Todo el mundo del toro, profesinales y aficionados, esperamos que la 'Feria de Otoño' pueda celebrarse en unas condiciones algo más naturales. Y qué duda cabe, ¿no? Como torero me encantaría estar. Creo que no dar la cara en Madrid va en contra de mis aspiracoines como torero por muchas cosas: por mis años de alternativa, por los años que llevo luchando... Madrid ha sido clave para situarme en el sitio en el que estoy y no hay vacilación posible a la hora de querer refrendar mi triunfo en ese ciclo otoñal.

- La Industria Animalista parece haberse instalado definitivamente en el Gobierno de España tras las últimas declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón. La ideología animalista ya no se molesta en ocultar que aspira a decirnos lo que debes comer o no; lo que debes vestir e incluso lo que debemos sentir. ¿En qué situación deja esta cruzada a la tauromaquia?

Estoy convencido de que la tauromaquia tiene mucha vida, y muestra de ello es la gente joven que viene a la plaza. Al contrario de lo que se predica, la juventud está regresando a los ruedos y eso nos sitúa en una posición muy favorable a pesar de estas políticas censoras. Me hace mucha ilusión comprobar que la gente tiene muchas ganas de toros; me hace mucha ilusión ver tanta gente joven como el pasado domingo cuando gracias a Dios iba saliendo en hombros. Esto me hace pensar que el toreo es inmortal.

- Con mensajes como estos vertidos desde el seno del Gobierno de coalición, ¿se puede criticar que algunos partidos hagan suya la defensa de la cultura taurina cuando otros la desprecian?

Es necesario. Igual que hay partidos políticos acomplejados que siguen la vía que ha marcado el antitaurinismo, es muy importante que existan partidos que estén dispuestos a defender a la tauromaquia. Creo que el verdadero origen de toda esta persecución se encuentra en la suspensión de los toros en Cataluña por razones políticas y eso ha ensuciado mucho la fiesta de los toros. Pero mientras haya un hombre dispuesto a jugarse la vida, con la muleta en la mano izquierda y un toro bravo en una plaza como esta va a ser imposible que el toreo desaparezca.

- 'Duende', ¡qué gran toro! ¿Puede ser uno de los toros con más cualidades que te hayas encontrado en tu carrera?

La verdad es que fue un toro de triunfo en Madrid. Fue un toro muy bravo, muy encastado. ¡Ojo!, con todas las dificultades que conlleva eso. Estar a la altura de un toro como 'Duende' en una plaza de toros como Las Ventas no es fácil porque el público sabe distinguir lo que está pasando en el ruedo. La plaza de Madrid se entregó por completo y para mí fue una satisfacción triunfar con esa rotundidad. Ha sido un sueño.

- Para todos los taurinos la llegada del mes de julio supone la vivencia de un sentimiento de júbilo vinculado a un grito universal: ¡Viva San Fermín! ¿Cree que puede pesarle a la tauromaquia esta 'pausa' obligada provocada por la pandemia de la covid-19?

No es agradable que plazas como la de Pamplona se queden dos años seguidos sin toros. No es bueno que plazas con tanta tradición como es también la de Valencia o que tantas y tantas ferias se queden en suspenso obligado por la pandemia. Si Dios quiere, el año que viene San Fermín volverá con mucha más fuerza.

- ¿Cómo se presenta el resto de la temporada para Emilio de Justo?

Apunta a que puede ser una temporada muy importante para mi carrera. Estoy muy ilusionado por todos los retos que tengo por delante y por todo lo que estoy cosechando, y esto creo que es fundamental. Cuajar tardes como la del pasado domingo en Las Ventas te llena de moral y te ayuda a afrontar el resto de la temporada, no con más tranquilidad, pero si con una confianza más firme. Ojalá volvamos en otoño con toda la ilusión del mundo para conseguir otro triunfo grande.