Emilio de Justo: “Estar en las grandes ferias era un sueño y se ha hecho realidad”

Ha sido la revelación de la temporada pero con el matiz de haberse consolidado en las principales ferias. Sus triunfos han avalado una trayectoria ascendente que se ha ido ganando desde abajo y con ganaderías que algunos rehuyen.

Emilio de Justo viene de haber sido el triunfador de la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid y atendía esta semana a los micrófonos de El Albero. “Está siendo una temporada muy bonita y especial para mí”, comenzaba expresando el diestro extremeño. “Poder estar en las ferias donde estoy entrando y con las sensaciones tan buenas que estoy dejando, siempre ha sido un sueño y se va haciendo realidad”

Han sido años fuera del circuito pero para Emilio, hubo una fórmula para no abandonar el empeño. “Tanta dedicación y constancia, no aburrite nunca viendo las puertas cerradas, me ha dado mucha fuerza para seguir peleando. A estas alturas de temporada ya puedo decir que todos los triunfos han cambiado mi vida para mejor y con ellos me he ganado el respeto de la afición, de los profesionales y de la crítica”.

Emilio de Justo recordaba en El Albero como “en 2010 me quedé casi parado después de los tres avisos en Madrid, todo se me puso 'a huevo' para arrojar la toalla. Pero tomé la decisión de seguir luchando y no rendirme. Me fui a Colombia para seguir toreando y allí encontré el apoyo necesario para continuar. También ha habido mucha gente que ha creído en mi”.

Si hay un mombre propio en la vuelta a la primera línea de Emilio de Justo en estos últimos años ese ha sido el de la ganadería de Victorino Martín. “Para mí, ha sido y será la ganadería más importante de todos los tiempos. Haber sido capaz de entenderme con ellos me llena de orgullo, sobre todo cuando uno desde becerrista ya estaba en la tapia de sus tentaderos. Es la ganadería que me ha hecho resurgir”.

Pese a que muchos de sus triunfos han sido con ganaderías de las llamadas 'toristas', el torero tiene claro que “me gustaría ser un torero completo y ser capaz de entenderme con todos los encastes, porque eso es bueno para la Fiesta. Pero nadie me quita de la cabeza que con unas u otras ganaderías, siempre voy a ser fiel a mi forma de sentir y expresar el toreo”.

Aúnque ha habido tardes de grandes triunfos en este año, para Emilio de Justo hay una con especial trascendencia. “Me quedo con mi tarde en Pamplona, porque en ningún momento traté de hacer cosas de cara a la galería y pude ser reconocido por mi toreo. Me sentí valorado y respetado”.

Pese a lo conseguido, el diestro extremeño tiene claro que tiene que dar el 'do de pecho' en este último tramo de campaña. “Me queda un final de temproada muy importante con Nimes, Mont de Marsan, Corella y volver a Madrid. Estas tardes marcarán lo que pueda pasar en el principio de la temporada próxima”, concluyó Emilio de Justo.