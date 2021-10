Emilio de Justo, así fue una tarde de toros y radio en El Albero

Emilio de Justo quiso pasarse esta semana por los estudios de la Cadena COPE para hablar de toros, y algo más, en El Albero. El torero cacereño repasó su temporada 2021, la mejor de su carrera, con especial incidencia en las plaza de toros de Las Ventas, donde ha salido dos veces a hombros este año.

A las preguntas de los componentes del El Albero,Emilio de Justo reconoció que sus triunfos en Las Ventas y la Maestranza son cosas "que sueñas, y como todas las personas tenemos sueños, viendo lo difícil que es poder triunfar en Madrid dos veces consecutivas y una en Sevilla, y haberlo realizado en una misma temporada, es un sueño más que cumplido".

El torero de Torrejoncillo reconoció que el pasado sábado "sentí los olés tan secos de Madrid, el eco que tiene esta plaza cuando se entrega. Lo estaba sintiendo pero trataba de evadirme para poder seguir concentrado. Sabía lo que me jugaba y que cualquier error o de desconcentración podía llegar a desbordarme el toro. Por eso traté de mantener la concentración y entregarme al máximo".

Sobre esta tercera Puerta Grande en Madrid de su carrera, el torero extremeño reconoció que "la he vivido con mucha intensidad porque he notado a la gente aún más entregada, muy emocionada. Y eso me ha llenado de felicidad. Fue una tarde de muchas sensaciones".

Sobre que fuese la primera corrida que compartía con El Juli, Emilio explicaba que "son casualidades. Los aficioandos piden justicia taurina, pero creo que este año el toreo ha sido justo conmigo. He toreado en muchas ferias, con figuras... lo de El Juli lo dejo en una simple anécdota. Me quedo con los resultados durante esta temporada.

Emilio de Justo tamibién respondió en El Albero a preguntas de los comunicadores de COPE Ángel Expósito y Antonio Herráiz, del alcalde de su Torrejoncillo natal José Ricardo Rodrigo, del ganadero Victorino Martín y de Miguel Abellán, director del gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la CAM, de quien contó una divertida anécdota a la salida de un tentadero.

El torero cacereño explicó que su futuro sigue pasando por anunciarse con corridas de Victorino Martín: "Quiero seguir mi camino y como es lógico, cuando uno quiere llegar arriba, tiene que anunciarse con los mejores toros y las mejores ganaderías. Es verdad que Victorino es especial para mí y me ha hecho resurgir como torero. Por qué no voy a seguir apostando por ella en plazas imporatentes"

Sobre su relación de apoderamiento con Tauroemoción y Alberto García, Emilio destacó que "Alberto es un tío extraordinario, ha demostrado que como apoderado me defiende con una gran honestidad y calidad humana. Él tiene su camino de empresario, donde lo está bordado. Estamos muy compenetrados. Me une a él un relación personal muy buena porque ha sido leal a mí. Y eso lo valora mucho".

Y por último, un sueño que desveló Emilio de Justo en El Albero: "José Tomás está por encima del bien y del mal. Es un mito viviente, por lo conseguido, por las sensaciones que han logrado despertar y por las cosas que han hecho por la Tauromaquia. Tengo la ilusión de torear con él algún día. Le ha admirado desde niño y es un torero de leyenda. Y torear con un torero de leyenda siempre apetece".