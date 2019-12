Echa a andar la edición 2020 del Bolsín Taurino Riojano “Zapato de Plata”

La Comisión Asesora Taurina del Ayuntamiento de Arnedo y la Federación Taurina Riojana que organizará el “Bolsín Taurino Riojano “Zapato de Plata”, convoca la edición 2020 que se celebrará en Guarromán (Jaén), los días 22 y 23 de febrero de 2020.

Podrán participar todos los aspirantes a novilleros sin caballos que lo deseen, bien por libre o pertenecientes a Escuelas Taurinas, Asociaciones, Peñas... No hay limitaciones de edad, aunque deberá imperar la lógica en los futuros participantes y no podrán inscribirse aquellos que hayan debutado con caballos en Europa y América.

Todos los que quieran participar deberán estar inscritos en el registro Oficial del Ministerio del Interior, debiendo enviar copia de la acreditación correspondiente junto a la documentación. Así mismo deberá ser presentada la citada acreditación cuando le sea requerida por la Comisión. Con la misma, deberán enviar fotografía tamaño carné.

Los currículos, vídeos, fotografías y demás documentación deberá ser enviada antes del 31 de enero de 2020 a la siguiente dirección:

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

Comisión Asesora Taurina “Zapato de Plata”

Plaza Nuestra Señora de Vico, 14. 26580 Arnedo (La Rioja)

O por correo electrónico a: zapatodeplata@aytoarnedo.org

Una vez recibidas las documentaciones en plazo, la Comisión elegirá a los participantes y se les comunicará su participación, fecha y lugar de cada tentadero. El desplazamiento, alojamiento y manutención, será por cuenta de los participantes.

Los tentaderos donde participarán los elegidos se realizará por riguroso sorteo, ganadería donde se tienta, orden y número de vaca, así como la antigüedad de los novilleros.

El Jurado, compuesto por miembros de la Comisión Asesora, representantes de la Federación Taurina de La Rioja, periodistas y aficionados, elegirán a los tres finalistas que consideren oportuno, una vez presenciadas las pruebas que se desarrollarán durante los días citados. Una vez conocidos los finalistas se les enviará como premio, a participar en una novillada sin picadores para lidiar seis erales en el Arnedo Arena en fecha 22 del mes de Marzo.

El triunfador de la citada novillada, pasará a ser el ganador de la Edición 2020 del citado bolsín, obtendrá el premio que concede la Federación taurina de La Rioja y le dará derecho a ser anunciado en la novillada sin caballos que se realizará en Rincón de Soto, así como en la Feria del Zapato de Oro 2020 siempre y cuando haya debutado con caballos antes de dicha feria, teniendo derecho a elegir la novillada a lidiar de entre las anunciadas para el ciclo y además podrá participar.

Si hasta la fecha de la feria de las novilladas del Zapato de Oro 2020, el triunfador no hubiera debutado con caballos, o no desea anunciarse ese año, podrá participar al año siguiente, pero no podrá elegir novillada.